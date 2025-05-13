Сборная Латвии по хоккею уверенно одержала вторую победу на чемпионате мира
Мужская сборная Латвии по хоккею в третьем матче чемпионата мира, проходящего в Стокгольме, одержала верх над Словенией — 5:2.
Шайбы в составе латвийской сборной забросили Кристианс Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс, Данc Лочмелис и Эдуардс Тралмакс. В ворота латвийской команды вернулся Кристерс Гудлевскис.
Уже в первые полминуты игры латвийцы оказались у ворот соперника, но опасных бросков не сделали. В середине первого периода команды заиграли активнее, и в одной из контратак Лочмелис броском с острого угла попал в штангу.
Вскоре Лочмелис получил удаление за блокировку, и словенцы в большинстве тоже попали в штангу. За подножку был удален и Эдуардс Тралмакс, и латвийцам пришлось около 20 секунд играть втроем.
Как и первый, второй период латвийцы начали активно, но первыми пропустили. На третьей минуте периода после броска с фланга Гудлевскис отразил шайбу перед собой, и первым на добивании оказался Марцел Махковец.
Латвийцы усилили давление на ворота соперника, и на девятой минуте Рубинс сравнял счет — 1:1, добив шайбу после своего броска. Через три с половиной минуты Тралмакс нашел у дальней штанги Равинскиса, который отправил шайбу в пустой угол. Спустя 21 секунду счет стал 3:1 в пользу латвийцев — после передачи Тома Андерсонса из-за ворот Дзиеркалс направил шайбу в сетку.
Однако словенцы быстро сократили отставание: на 13-й минуте того же периода шайба после броска Блажа Грегорича оказалась в воротах Гудлевскиса. Менее чем через минуту латвийцы восстановили разницу в две шайбы — после хитрой передачи Роберта Мамцика Лочмелис точно бросил по воротам — 4:2. Впервые на этом чемпионате за один период было заброшено сразу шесть шайб!
В третьем периоде сборная Латвии продолжала иметь преимущество и в виде заброшенной шайбы оно материализовалось после точного броска Тралмакса.
Сборная Латвии начала турнир с победы над Францией (4:1), затем уступила Канаде (1:7). Словения проиграла Канаде (0:4) и Словакии (1:3).