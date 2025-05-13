Сборная Латвии по хоккею уверенно одержала вторую победу на чемпионате мира

Однако словенцы быстро сократили отставание: на 13-й минуте того же периода шайба после броска Блажа Грегорича оказалась в воротах Гудлевскиса. Менее чем через минуту латвийцы восстановили разницу в две шайбы — после хитрой передачи Роберта Мамцика Лочмелис точно бросил по воротам — 4:2. Впервые на этом чемпионате за один период было заброшено сразу шесть шайб!