Во второй игре на ЧМ по хоккею сборная Латвии крупно проиграла канадцам
Сборная Латвии уступила соперникам со счетом 1:7.
Этот матч в воротах сборной Латвии начал Густавс Давис Григалс, а Кристерс Гудлевскис остался в запасе. В начале встречи канадцы не имели явного преимущества, и на восьмой минуте матча вперед вышли латвийцы — после передачи Данса Лочмелиса сильным кистевым броском из центра зоны ворота Марка-Андре Флери поразил Тралмакс.
Вскоре Рудолф Балцерс не реализовал отличный момент, чтобы удвоить преимущество, а в середине периода в ответной атаке канадцев счет сравнял Трэвис Конекни. Через 61 секунду, на 11-й минуте встречи, Нэйтан Макинон воспользовался суматохой у ворот сборной Латвии и вывел канадцев вперед.
Во второй половине периода сборная Латвии получила возможность играть в большинстве, но численное преимущество реализовать не удалось. При игре в равных составах в нескольких эпизодах команду спасал Григалс, которому пришлось много работать и в начале второго периода.
После серии ошибок на восьмой минуте, Кент Джонсон беспрепятственно забил с пятачка и сделал счет 3:1. Ближе к середине периода, несмотря на активные броски латвийцев, Флери и его партнеры сумели сохранить ворота в неприкосновенности.
На 12-й минуте Джонсон воспользовался еще одной ошибкой латвийцев при передаче и броском из центра зоны упрочил преимущество Канады. До конца периода латвийцы выстояли в меньшинстве, но за 24 секунды до перерыва пропустили пятый гол в численном меньшинстве — вновь отличился Конекни.
В третьем периоде канадцы продолжали контролировать игру и забросили еще две шайбы.
Сборная Латвии начала турнир накануне с победы 4:1 над Францией, тогда как канадцы уверенно обыграли Словению со счетом 4:0. Свою третью игру на чемпионате мира латвийские хоккеисты проведут во вторник в 17:20 против Словении. Днем позже, в 21:20, им предстоит матч с хозяевами — сборной Швеции. В субботу в 13:20 — встреча с Финляндией, 18 мая в 21:20 — с командой Словакии, а заключительная игра в группе состоится 20 мая в 13:20 против сборной Австрии.