Во второй игре на ЧМ по хоккею сборная Латвии крупно проиграла канадцам

Сборная Латвии начала турнир накануне с победы 4:1 над Францией, тогда как канадцы уверенно обыграли Словению со счетом 4:0. Свою третью игру на чемпионате мира латвийские хоккеисты проведут во вторник в 17:20 против Словении. Днем позже, в 21:20, им предстоит матч с хозяевами — сборной Швеции. В субботу в 13:20 — встреча с Финляндией, 18 мая в 21:20 — с командой Словакии, а заключительная игра в группе состоится 20 мая в 13:20 против сборной Австрии.