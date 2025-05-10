Первый матч не комом: сборная Латвии в сложной игре одолела французов на ЧМ по хоккею

В группе A сборная Швеции набрала шесть очков в двух матчах. По три очка после одной игры имеют Канада, Финляндия и Латвия. Без очков остаются Австрия, которая уже провела два поединка, а также Франция, Словения и Словакия, у которых по одной сыгранной встрече.