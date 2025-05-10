Первый матч не комом: сборная Латвии в сложной игре одолела французов на ЧМ по хоккею
В первой игре на чемпионате мира по хоккею сборная Латвии выиграла у Франции со счетом 4:1.
В первой половине первого периода сборная Латвии имела игровое преимущество, однако создать по-настоящему опасные моменты у ворот Франции не удалось. Хотя французскому вратарю Кантену Папийону пришлось потрудиться больше, первым в этой игре пропустил Кристерс Гудлевскис — после контратаки сборной Франции шайба от Дилана Фабре оказалась в воротах латвийской команды.
Во втором периоде Ралфс Фрейбергс впервые в матче оставил сборную Латвии в меньшинстве, получив удаление за удерживание клюшкой. Тем не менее, на 16-й минуте периода французы ошиблись с передачей в своей зоне, шайбу подхватил Мартиньш Дзиеркалс и воспользовался оплошностью соперника, забросив шайбу в ворота.
В третьем периоде игра была равная, на контратаках. Тем не менее, сборная Латвии ситуацию контролировала и в итоге Кристапс Робертс Зиле вывел свою команду вперед: 2-1.
В конце игры французы меняли вратаря на полевого игрока, что стоило им еще двух пропущенных шайб. Их забросил Данс Лочмелис.
Лучшим игроком сборной Латвии в этой игре признан вратарь Кристерс Гудлевскис.
В группе A сборная Швеции набрала шесть очков в двух матчах. По три очка после одной игры имеют Канада, Финляндия и Латвия. Без очков остаются Австрия, которая уже провела два поединка, а также Франция, Словения и Словакия, у которых по одной сыгранной встрече.
Сборная Латвии проведет свой второй матч на чемпионате мира уже завтра в 17:20 против Канады. Далее латвийцев ожидают игры со Словенией, хозяевами турнира шведами, сборной Финляндии, Словакией, а в заключительном матче группового этапа — с Австрией.