ФОТО: сборная Латвии по хоккею прибыла в Стокгольм и сразу из аэропорта отправилась на первую тренировку

Самолет из Риги приземлился в столице Швеции вскоре после 7 утра, а уже в 10:30 команда начала свое первое занятие на льду. «Мы еще даже не были в отеле, но это даже хорошо», — утром рассказал агентству LETA генеральный менеджер сборной Рудолф Калвитис, пояснив, что игроки смогут хорошо потренироваться, а затем отдохнут, чтобы быть в форме к завтрашнему тренировочному дню.