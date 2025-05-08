Сборная Латвии по хоккею прибыла в Стокгольм (08.05.25)
Мужская сборная Латвии по хоккею в четверг утром прибыла в Стокгольм — город, где пройдет чемпионат мира, — и сразу ...
ФОТО: сборная Латвии по хоккею прибыла в Стокгольм и сразу из аэропорта отправилась на первую тренировку
Мужская сборная Латвии по хоккею в четверг утром прибыла в Стокгольм — город, где пройдет чемпионат мира, — и сразу из аэропорта отправилась на первую тренировку.
Самолет из Риги приземлился в столице Швеции вскоре после 7 утра, а уже в 10:30 команда начала свое первое занятие на льду. «Мы еще даже не были в отеле, но это даже хорошо», — утром рассказал агентству LETA генеральный менеджер сборной Рудолф Калвитис, пояснив, что игроки смогут хорошо потренироваться, а затем отдохнут, чтобы быть в форме к завтрашнему тренировочному дню.
Как заметило агентство LETA, большинство игроков сборной прибыли в аэропорт Риги около 5 утра, однако это не помешало команде провести полноценную часовую тренировку в полном составе.
«Настроение у команды отличное, ребята соскучились по играм такого уровня и полны решимости достойно представлять свою страну», — добавил Калвитис, подчеркнув, что ни у кого из игроков нет травм.
Говоря о первых соперниках Латвии — сборной Франции, Калвитис отметил, что команда хорошо известна, ведь недавно латвийцы уже играли с ней в олимпийской квалификации, и состав французов мало изменился. «Сборную Франции нужно воспринимать очень серьезно, как и всех остальных участников турнира», — подчеркнул он.
Чемпионат мира 2025 года стартует в конце этой недели и пройдет в двух городах — в Стокгольме, где будет играть и сборная Латвии, и в датском Хернинге.
Латвийская команда начнет турнир в субботу матчем против Франции в 21:20, а уже в воскресенье в 17:00 сыграет с Канадой. Далее по расписанию:
- 13 мая в 17:20 — матч со Словенией,
- 14 мая в 21:20 — против Швеции,
- 17 мая в 13:20 — встреча с Финляндией,
- 18 мая в 21:20 — игра против Словакии,
- 20 мая в 13:20 — заключительный матч группы против Австрии.
Во второй группе в Хернинге сыграют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.
По итогам группового этапа четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а последние команды покинут элитный дивизион.