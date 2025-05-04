Сборная Канады выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею. Латвия дошла до четвертьфинала
Канадские хоккеисты в субботу стали победителями чемпионата мира U-18.В финале канадцы разгромили Швецию со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0).
У победителей два гола забил Брейди Мартин, по одному — Ксавье Вильнев, Джексон Смит, Итан Чата, Брейден Кутс и Джек Нэсбит, а Джек Иванкович отразил все 28 бросков соперников.
В матче за третье место сборная США в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1) победила Словакию. Блейк Фидлер вывел хозяев вперед, но Михал Сврчек менее чем за две минуты до конца второго периода обеспечил словакам преимущество — 2:1.
Джейкоб Квасницка и Коул Макинни в большинстве вернули лидерство американцам, но менее чем через минуту Ян Хован сравнял счет — 3:3. Победный гол в шестой минуте овертайма забил Бенджамин Кеван.
Сборная Латвии проиграла в четвертьфинале, уступив американцам со счетом 3:6. В прошлом году на чемпионате мира U-18 также победили канадцы, обыграв в финале США — 6:4, а бронзовые медали достались шведам, которые победили словаков — 4:0.
Чемпионаты мира U-18 проводятся с 1999 года, и самой титулованной командой остаются США — 11 побед. Шесть титулов у Канады, четыре — у Финляндии, три — у России и два — у Швеции. В финалах также по разу играли Чехия, Словакия и Швейцария.
Юниорская сборная Латвии играет в элитной группе чемпионата мира с 2019 года, однако выйти дальше четвертьфинала ей пока не удалось.