Сборная Канады выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею. Латвия дошла до четвертьфинала

Чемпионаты мира U-18 проводятся с 1999 года, и самой титулованной командой остаются США — 11 побед. Шесть титулов у Канады, четыре — у Финляндии, три — у России и два — у Швеции. В финалах также по разу играли Чехия, Словакия и Швейцария.