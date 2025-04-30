ВИДЕО: "Селтикс" с Порзиньгисом пробились во второй круг плей-офф НБА

Порзиньгис провел на площадке 21 минуту и 2 секунды, не попал ни одного из трех трехочковых бросков, реализовал три из пяти двухочковых и три из четырех штрафных, набрав девять очков. Также в его активе два подбора под щитами, одна результативная передача, один перехват, один блок, три персональных замечания и показатель полезности +7. В последней четверти, когда победитель уже был фактически известен, Порзиньгис не выходил на площадку.