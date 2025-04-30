ВИДЕО: "Селтикс" с Порзиньгисом пробились во второй круг плей-офф НБА
Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — команда «Бостон Селтикс» с Кристапом Порзиньгисом в составе — вышел во второй раунд плей-офф.
В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Селтикс» на своем поле разгромили «Орландо Мэджик» со счетом 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27), одержав победу в серии до четырех побед со счетом 4-1.
В следующем раунде соперником бостонского клуба станет либо «Нью-Йорк Никс», либо «Детройт Пистонс». В этой серии со счетом 3-2 ведут «Никс».
Порзиньгис провел на площадке 21 минуту и 2 секунды, не попал ни одного из трех трехочковых бросков, реализовал три из пяти двухочковых и три из четырех штрафных, набрав девять очков. Также в его активе два подбора под щитами, одна результативная передача, один перехват, один блок, три персональных замечания и показатель полезности +7. В последней четверти, когда победитель уже был фактически известен, Порзиньгис не выходил на площадку.
В серии против «Мэджик» латвийский баскетболист в среднем проводил на площадке 27,5 минут, набирал 12 очков, делал 5,8 подборов, одну результативную передачу, 1,8 перехватов и 0,8 блок-шотов, а его средний показатель полезности составил +6,2.
В этом матче самым результативным игроком «Селтикс» стал Джейсон Тейтум, набравший 35 очков — он достиг этой отметки уже в третьем матче подряд. Также в его активе десять результативных передач и восемь подборов. Джейлен Браун добавил 23 очка.
В первом тайме «Селтикс» впервые за четыре года не реализовали ни одного трехочкового и уступали два очка, однако после пятого персонального замечания Банкеро в начале третьей четверти совершили рывок 40:9 и вышли на уверенное лидерство. «Мэджик» не проходили первый раунд плей-офф с 2010 года.
В прошлом сезоне чемпионом НБА стала команда «Бостон Селтикс», победившая в финальной серии «Даллас Маверикс» со счетом 4-1.