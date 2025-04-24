ВИДЕО: хоккейная сборная Латвии U-18 удачно начала чемпионат мира в США
Молодежная сборная Латвии по хоккею (до 18 лет) в первом матче чемпионата мира в высшем дивизионе одержала победу над сверстниками из Норвегии в серии послематчевых бросков.
В матче группы A латвийцы оказались сильнее со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0).
Уже на второй минуте встречи сборная Латвии, играя в меньшинстве, вышла вперед благодаря точной передаче Роберта Наудиня и голу Мартина Клауцанса. Норвежцы ответили точным броском на 12-й минуте, когда в большинстве отличился Феликс Киль.
Дальнейшие периоды прошли без голов, и победитель определился в серии послематчевых бросков, где латвийцы были точнее — 2:0. Голы забили Максим Саперин и Даниэлc Серкинс.
Вратарь сборной Латвии Иван Куфтерин отразил 21 из 22 бросков, тогда как с противоположной стороны Феликс Тимраз-Вестин справился с 39 из 40 бросков.
В другом матче группы A сборная Словакии в серии послематчевых бросков одержала победу над Финляндией со счетом 1:0, а в матчах группы B шведы разгромили швейцарцев 10:3, а хозяева турнира американцы победили Чехию 4:2.
В пятницу сборная Латвии сыграет с Канадой, в субботу — с Финляндией, а в понедельник — со Словакией. В группе B играют Чехия, Германия, Швеция, Швейцария и США.
Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а сборные, занявшие пятые места, сыграют матч за сохранение места в высшем дивизионе.
Сборная Латвии до 18 лет выступает в элитной группе чемпионата мира с 2019 года.