В Иецаве накануне 9 мая обрушились плиты советского мемориала - случайность или вандализм?
Буквально за несколько дней до 9 мая в Иецаве обрушились плиты советского братского кладбища с именами погибших солдат. Одни говорят о сознательном вандализме, другие — о старости конструкции, а местные власти обвиняют... российское посольство.
За несколько дней до 9 мая в Иецаве (Бауский край) обрушились мемориальные плиты, установленные в братском кладбище красноармейцев, на которых были выгравированы имена погибших солдат. В группе Facebook «Iecavas pilsētas un pagasta iedzīvotāju forums» один из жителей написал: «Насколько же нужно быть глупым, трусливым и ограниченным, чтобы тайком, под покровом темноты, “воевать” с мертвыми людьми?»
Судьбу обрушившихся плит широко обсуждают в интернете. Некоторые предполагают, что это преднамеренный акт вандализма, тогда как другие считают, что повреждения могли возникнуть из-за естественного износа и возраста конструкции.
Самоуправление Иецавы в произошедшем обвиняет посольство России: «Очевидно, мемориальное место было отреставрировано некачественно, эти работы в свое время (в 2014 году — ред.) проводило посольство России. В распоряжении управления нет информации о факте вандализма».