В Иецаве накануне 9 мая обрушились плиты советского мемориала - случайность или вандализм?

За несколько дней до 9 мая в Иецаве (Бауский край) обрушились мемориальные плиты, установленные в братском кладбище красноармейцев, на которых были выгравированы имена погибших солдат. В группе Facebook «Iecavas pilsētas un pagasta iedzīvotāju forums» один из жителей написал: «Насколько же нужно быть глупым, трусливым и ограниченным, чтобы тайком, под покровом темноты, “воевать” с мертвыми людьми?»