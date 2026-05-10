Скоро подешевеет: названы популярные курорты, где летом отдых стоит меньше, чем в мае
Новое исследование удивило туристов: отдых летом на популярных курортах Европы может стоить дешевле майских школьных каникул — иногда экономия достигает сотен евро на человека.
Сравнение цен провел портал TravelSupermarket, который проанализировал средние расходы на семидневный отдых для семьи. Оказалось, что в июле и августе поездка на курорты может быть значительно дешевле, в некоторых случаях — даже на сотни евро.
Наибольшая экономия — на Гран-Канарии. В летние месяцы отдых там в среднем стоит около 890 евро на человека, тогда как во время майских школьных каникул цена достигает примерно 1160 евро, сообщает Daily Mail. Это означает, что путешествуя летом, можно сэкономить примерно 270 евро на человека. Канарские острова знамениты своими вулканическими пляжами, поэтому очень популярны среди семей.
Сицилия также предлагает более выгодный отдых летом. Поездка на итальянский остров, известный своими живописными деревнями и доступной едой, летом в среднем стоит около 940 евро на человека по сравнению примерно с 1130 евро в мае. Таким образом, экономия составляет почти 190 евро.
Среди греческих островов выделяется Кефалония. Отдых на острове с белыми пляжами и кристально чистой водой летом обойдется примерно в 925 евро на человека, тогда как в мае придется рассчитывать почти на 1080 евро. Разница составляет около 155 евро.
Тенерифе, одно из любимых направлений жителей Латвии, летом также доступнее. Средняя цена составляет примерно 895 евро на человека по сравнению с 1035 евро в мае. Экономия составляет около 140 евро. Остров знаменит как своими пляжами с черным песком, так и популярными достопримечательностями.
Сардиния предлагает меньшую разницу в цене, но она все же значительна. Летом отдых в среднем стоит около 1050 евро на человека, а в мае — почти 1160 евро. Экономия составляет около 110 евро.
Другие направления также предлагают более выгодные цены летом. Например, в марокканском Агадире отдых летом стоит примерно 845 евро на человека, тогда как в мае — почти 950 евро. В Черногории цены составляют примерно 1275 и 1370 евро соответственно.
Среди Канарских островов доступнее летом также Лансароте, где отдых летом стоит примерно 920 евро, а в мае — почти 990 евро. Регион Бодрум в Турции также предлагает небольшую экономию: летом цена составляет примерно 935 евро, а в мае — почти 990 евро.
В заключение исследование показывает, что летний отпуск часто считается самым дорогим временем для путешествий, однако это не всегда так. Для некоторых направлений майские школьные каникулы могут оказаться дороже, чем пик сезона, поэтому при планировании поездки стоит тщательно сравнивать цены.