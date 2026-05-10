Рижанин выиграл более 143 тысяч евро и раскрыл главное условие успеха
Житель Риги выиграл в Eurojackpot более 143 тысяч евро, поставив всего 4 евро. Мужчина признался, что после письма о выигрыше почти не спал и до утра проверял, не снится ли ему это.
28 апреля житель Риги «в самом расцвете сил», работающий в сфере торговли, угадал пять чисел и выиграл 143 090,30 евро.
«Чтобы дать удаче шанс, нужно купить билет», — радостно говорит он.
Билет Eurojackpot с двумя игровыми вариантами на один тираж стоимостью 4 евро был куплен через iLOTO. Сам победитель рассказывает, что регулярно — примерно раз в неделю — участвует в числовых лотереях Eurojackpot, Vikinglotto и Latloto, обычно покупая по два-три варианта.
«Без больших надежд, но с мыслью: если этот выигрыш должен прийти ко мне, то я хотя бы должен дать ему шанс, — говорит он. И с улыбкой добавляет: — На этот раз пришел».
До этого его крупнейшим выигрышем были 1000 евро в моментальной лотерее. На вопрос, не жалеет ли он о том, что не совпало дополнительное число, мужчина отвечает однозначно: нет. «Эта мысль мне пришла в голову, но я очень рад и нынешней ситуации».
Счастливым вечером вторника он уже собирался отдыхать, когда получил электронное письмо о том, что в профиле Latloto появилось новое сообщение.
«Не подозревая, что это может быть, я все-таки решил посмотреть. Наверное, не стоило, — смеется он. — Ночь была бы спокойнее».
В тот момент дома он находился один. Однако хорошей новостью сразу поделился с самым близким человеком, которому, по его словам, доверяет «на все 200%». «Полночи не спал, думал о выигрыше. Я всегда радовался за других людей, которым везло, а теперь пришлось радоваться за себя. Утром еще раз пошел проверить, не был ли это просто сон. Отличное чувство!»
Победитель признается, что вопрос, как потратить деньги, для него «самая маленькая проблема». «Вместе с ближайшими членами семьи сделаем что-то, что давно планировали, но постоянно откладывали — теперь сможем сделать сразу. Это дополнительная возможность — это может быть и еще одно путешествие, и благоустройство дома».
«Я знаю, что это невероятное везение, сюрприз и огромная случайность. Но признаюсь — я верил: если мне суждено выиграть, значит, я выиграю».
Несмотря на крупный выигрыш, он не собирается прекращать играть. «Поэтому я и дальше буду участвовать в лотереях. Если человек может позволить себе тратить от 6 до 10 евро в неделю — почему бы не дать удаче шанс?»