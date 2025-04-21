Порзиньгис не сильно помог команде в первом матче "Бостон Селтикс" в плей-офф НБА

Порзиньгис провел на площадке 25 минут и 55 секунд, за которые реализовал один из шести двухочковых бросков и три из четырех штрафных, а также провел два неточных трехочковых броска. В его активе также шесть подборов, две результативные передачи, четыре перехвата, один блок-шот, две потери и одно персональное замечание.