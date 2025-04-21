Порзиньгис не сильно помог команде в первом матче "Бостон Селтикс" в плей-офф НБА
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис набрал лишь пять очков в первом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда "Бостон Селтикс" одержала победу.
Действующие чемпионы "Селтикс" в первом матче четвертьфинала Восточной конференции на своем поле со счетом 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19) обыграли "Орландо Мэджик" и повели в серии до четырех побед — 1:0.
Порзиньгис провел на площадке 25 минут и 55 секунд, за которые реализовал один из шести двухочковых бросков и три из четырех штрафных, а также провел два неточных трехочковых броска. В его активе также шесть подборов, две результативные передачи, четыре перехвата, один блок-шот, две потери и одно персональное замечание.
С Порзиньгисом на площадке "Селтикс" набрали на 17 очков больше, чем пропустили — по этому показателю латвиец стал вторым лучшим в команде.
Следующие три игры начнутся в 2:00 по латвийскому времени — в четверг, субботу и понедельник. Второй матч также пройдет в Бостоне, а третий и четвертый — в Орландо. При необходимости оставшиеся игры состоятся каждые несколько дней.
"Селтикс" заняли второе место в Восточной конференции, выиграв 61 матч из 82, тогда как "Мэджик" с балансом 41-41 заняли седьмую позицию. Команда из Орландо заработала право встретиться с "Селтикс", победив "Атланта Хоукс" в квалификационном раунде.
Во всех трех матчах регулярного сезона между этими командами побеждали хозяева: дважды в Орландо и один раз в Бостоне.
В прошлом сезоне Порзиņгис стал первым латвийским баскетболистом, завоевавшим титул чемпиона NBA. В финальной серии "Селтикс" победили "Даллас Маверикс" со счетом 4:1.