Вынужденная замена: у мужской сборной Латвии по баскетболу будет новый тренер
Мужскую сборную Латвии по баскетболу после Евробаскета-2025 возглавит испанец Сито Аьонсо.
Испанский тренер Сито Алонсо станет новым главным тренером мужской сборной Латвии по баскетболу после чемпионата Европы 2025 года, сообщает Латвийский баскетбольный союз (LBS). Алонсо сменит на этом посту Луку Банки, чей контракт истекает после Евробаскета. Новый наставник будет готовить команду к отборочному турниру чемпионата мира 2027 года.
На пост главного тренера национальной сборной претендовали Сито Алонсо и Янис Гайлитис. Оба кандидата были заслушаны и оценены Тренерской комиссией, большинство членов которой поддержали кандидатуру Алонсо.
49-летний Альонсо в настоящее время возглавляет испанский клуб высшего дивизиона UCAM Мурсия, за который играет Родион Куруц, а ранее выступал и его брат Артурс Куруц. С обоими игроками Алонсо уже работал ранее, когда тренировал «Барселону» и «Басконию» из Витории. Он также возглавлял испанские клубы «Ховентут» (Бадалона), «Гипускоа» и «Бильбао», а осенью 2018 года работал в хорватском клубе «Цедевита» из Загреба.
В 2013 году Сито Алонсо был главным тренером молодежной сборной Испании (до 20 лет) на чемпионате Европы, где его команда уступила Латвии в полуфинале, но завоевала бронзовые медали. Кроме того, он входил в тренерский штаб национальной сборной Испании на чемпионате мира 2014 года.
Дебют Алонсо у руля сборной Латвии состоится после завершения чемпионата Европы. Следующие официальные матчи запланированы на ноябрь, когда стартует отборочный турнир чемпионата мира 2027 года.
Лука Банки возглавил сборную Латвии в 2021 году. Под его руководством команда впервые в истории вышла в финальный турнир чемпионата мира и заняла там пятое место.