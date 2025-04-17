Вынужденная замена: у мужской сборной Латвии по баскетболу будет новый тренер

49-летний Альонсо в настоящее время возглавляет испанский клуб высшего дивизиона UCAM Мурсия, за который играет Родион Куруц, а ранее выступал и его брат Артурс Куруц. С обоими игроками Алонсо уже работал ранее, когда тренировал «Барселону» и «Басконию» из Витории. Он также возглавлял испанские клубы «Ховентут» (Бадалона), «Гипускоа» и «Бильбао», а осенью 2018 года работал в хорватском клубе «Цедевита» из Загреба.