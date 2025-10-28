Резать расходы: Сейм требует от министерств искать новые способы экономии

Она не назвал конкретные министерства, в которых следует провести эти улучшения. Ещё большей экономии можно добиться за счёт централизации отдельных функций. "Мы видим, что существуют как бухгалтерские, так и другие услуги, которые некоторые министерства централизуют, а некоторые пока нет. Есть также дублирующие функции. У нас было три министерства, которые сообщили о реализации мер кибербезопасности, которые частично дублируют друг друга. Поэтому я очень надеюсь, что будет политическая воля, и мы, оппозиция и коалиция, сможем договориться о введении мер жёсткой экономии со следующего года", - сказал Артурс Бутанс (Национальное объединение).