Руководитель бюджетной комиссии: политикам и обществу нужно понять - денег на все нужды не хватает

Руководитель бюджетной комиссии признала предстоящий в 2026 году рост внутреннего долга. В следующем году он составит 49% от ВВП. «Допустимый потолок — 60%. Но и эти 49% — большой показатель. Очень большой! Поэтому мы должны быть эффективными в тех базовых функциях, которые возложены на государство, и думать о финансовой стабильности, которая как воздух: ведь если ее нет, у нас меняются рейтинги, растут процентные ставки, дорожает обслуживание внешнего долга».