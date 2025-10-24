Руководитель бюджетной комиссии: политикам и обществу нужно понять - денег на все нужды не хватает
Госбюджет снова не покроет все расходы, и министерствам придется экономить, заявила глава бюджетной комиссии Сейма Анда Чакша. Внутренний долг в 2026 году достигнет 49% от ВВП при допустимом потолке в 60%.
Политик напомнила, что приоритетные статьи расходов и далее будут связаны с обеспечением безопасностью, но безопасность — не только вопросы обороны и предупреждения внешних угроз, сообщает LSM+. «Именно поэтому в бюджете достаточно большой социальный пакет, много думается о семьях и детях, а также индексации [пенсий] сениоров».
Депутат призвала общество и политиков понять, что «у нас мало денег, чтобы обеспечить все имеющиеся на сегодняшний день нужды».
Необходимо развивать экономику и думать, как больше заработать денег. Поэтому во время работы над базовыми расходами госбюджета составители задают вопросы ответственным за экспорт и привлечение инвестиций министерствам экономики и иностранных дел: а что вы намерены делать, чтобы не только экономить, но и, быть может, удвоить экономику?
Руководитель бюджетной комиссии признала предстоящий в 2026 году рост внутреннего долга. В следующем году он составит 49% от ВВП. «Допустимый потолок — 60%. Но и эти 49% — большой показатель. Очень большой! Поэтому мы должны быть эффективными в тех базовых функциях, которые возложены на государство, и думать о финансовой стабильности, которая как воздух: ведь если ее нет, у нас меняются рейтинги, растут процентные ставки, дорожает обслуживание внешнего долга».