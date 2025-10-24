Минус 10% бюджета и 13% сотрудников: VID готовится к жесткой экономии

Байба Шмите-Роке отметила, что основной бюджет СГД уже сокращен на 4% до 156,8 млн евро на этот год по сравнению с 163,6 млн евро годом ранее. На 2026 год бюджет СГД будет сокращен на 15,7 млн евро, или на 10%, до 121,2 млн евро. Это учитывает и бюджет в 19,7 млн евро для Налогово-таможенной полиции, которая станет отдельным учреждением, подчиняющимся министру внутренних дел.