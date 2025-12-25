Оплачиваемые государством медицинские услуги: что изменится для пациентов с 2026 года

Одновременно со следующего года будет расширена доступность устройств респираторной поддержки. Для пациентов высокой приоритетности, а также для пациентов без угрозы жизненно важным функциям, которым требуется помощь в дыхании до 10 часов в сутки и которые имеют низкий уровень функциональности, будет обеспечена государственно оплачиваемая аренда аппаратов BiPAP. Это устройства респираторной поддержки, используемые для помощи дыханию во время сна или при дыхательной недостаточности.