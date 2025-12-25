Оплачиваемые государством медицинские услуги: что изменится для пациентов с 2026 года
В следующем году планируется внедрить ряд нововведений и улучшений в предоставлении населению государственных медицинских услуг. О том, что важно знать в связи с изменениями, информирует Национальная служба здравоохранения (NVD).
Медицинское оплодотворение и помощь беременным
Благодаря выделенному дополнительному финансированию в следующем году в рамках государственной программы медицинского оплодотворения женщинам будут оплачиваться три попытки процедуры оплодотворения, если после нее не наступила беременность (ранее оплачивались две).
Также будет оплачиваться новая услуга — преимплантационная диагностика эмбрионов. Она предназначена для семей с наследственными моногенными заболеваниями и позволит исключить перенос эмбрионов, приводящих к неудачной беременности.
Для всех беременных из группы риска — с измененными результатами анализов первого триместра, повышенным риском трисомий или в возрасте старше 35 лет — станет доступен государственно оплачиваемый NIPT-тест. Это обеспечит раннюю диагностику генетических нарушений без инвазивных процедур.
Еще одно важное новшество — в рамках пилотного проекта «Домашний визит акушерки» в Риге и регионах более чем 700 молодым мамам будет обеспечен государственно оплачиваемый послеродовой уход. Он направлен на заботу о здоровье новорожденного и эмоциональном благополучии женщины в первые недели после родов.
Здравоохранение для детей
Со следующего года для недоношенных детей и младенцев, которые находились в отделении интенсивной терапии не менее пяти дней, а также для детей с выявленными проблемами со здоровьем будет обеспечена оплачиваемая проверка слуха с использованием технологии регистрации слуховой реакции ствола мозга. Это позволит своевременно выявлять нарушения слуха, в том числе связанные с неврологическими повреждениями.
Существенные изменения ожидаются и в сфере амбулаторных услуг для детей. В ряде программ государственное финансирование для детей и взрослых будет планироваться отдельно, в связи с чем медицинские учреждения будут обязаны вести две очереди — детскую и взрослую. Квоты, предназначенные для детей, не смогут использоваться для обслуживания взрослых пациентов.
Новый порядок будет применяться к 14 программам услуг, включая магнитно-резонансную томографию, кардиологию, допплерографию, гастроэнтерологию, ультразвуковые исследования, рентгенологию, аллергологию и другие, а также к программам дневного стационара — общей хирургии, офтальмологической хирургии, лечению неврологических и внутренних заболеваний, гинекологии, реабилитации в дневном стационаре и другим.
Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний детям в возрасте от 5 до 11 лет будут оплачиваться профилактические лабораторные исследования, включая определение уровня холестерина низкой плотности, общего холестерина и глюкозы натощак.
Еще одно важное нововведение — для улучшения доступности очков для детей в регионах в отдельных региональных больницах можно будет получить государственно оплачиваемые консультации специалистов, обследования и очки. Ранее для этого родителям с детьми необходимо было ехать в Ригу, в Детскую клиническую университетскую больницу.
Психическое здоровье
В рамках проекта NVD «Лаборатория развития моделей медицинских услуг» Центр ресурсов для детей и подростков реализует проект полуавтоматизированной когнитивно-поведенческой терапии. В результате в следующем году будет улучшена доступность государственно оплачиваемых услуг психиатра в цифровой среде.
Подросткам и молодым людям в возрасте от 14 до 25 лет с легкой депрессией, подавленным настроением, тревожностью и другими эмоциональными трудностями будет доступно мобильное приложение с поддерживающей информацией и онлайн-консультациями терапевта.
Консультации специалиста по питанию
С 1 июля 2026 года планируется начать оплату амбулаторных консультаций специалистов по питанию для взрослых пациентов с хроническими заболеваниями и ожирением. Ранее такая государственно оплачиваемая услуга была доступна только пациентам с определенными состояниями здоровья и пациентам, находящимся на стационарном лечении.
Улучшение доступности паллиативной помощи
Благодаря дополнительному финансированию, выделенному правительством на оказание оплачиваемых государством услуг мобильных команд паллиативной помощи на дому, будет улучшена доступность этой помощи для пациентов с ограниченной продолжительностью жизни, тяжелым течением заболевания и высокой потребностью в интенсивном уходе. Такая помощь предоставляется пациентам, которым необходимы активный контроль симптомов, обезболивающая терапия и социальная поддержка для сохранения качества жизни на завершающем этапе болезни.
Одновременно со следующего года будет расширена доступность устройств респираторной поддержки. Для пациентов высокой приоритетности, а также для пациентов без угрозы жизненно важным функциям, которым требуется помощь в дыхании до 10 часов в сутки и которые имеют низкий уровень функциональности, будет обеспечена государственно оплачиваемая аренда аппаратов BiPAP. Это устройства респираторной поддержки, используемые для помощи дыханию во время сна или при дыхательной недостаточности.
Эндопротезирование с частичной оплатой
С каждым годом растет спрос на операции эндопротезирования, в результате чего увеличиваются и очереди на их проведение. Планируется, что в стационарах больниц, где выполняется плановое эндопротезирование крупных суставов, пациенты смогут получить эту услугу также на условиях частичной оплаты. Это означает, что пациент сможет пройти операцию быстрее, оплатив 50 % стоимости операции и эндопротеза.
Для пациентов, выбравших этот вариант, будет сформирована отдельная очередь записи, при этом сохранится возможность параллельно записаться и в очередь на операцию, полностью оплачиваемую государством. Данный порядок вступит в силу с 1 июля при условии утверждения изменений в правилах Кабинета министров № 555.
Обеспечение компенсируемыми лекарственными средствами
Обеспечение непрерывности лекарственной терапии и улучшение доступности медикаментов в рамках системы государственных компенсаций является одним из приоритетных направлений здравоохранения.
Планируется, что во второй половине следующего года в аптеках больше не потребуется оплачивать услугу фармацевта для лиц с инвалидностью 1-й группы, а также для всех жителей в случаях, когда цена упаковки рецептурного препарата не превышает 10,00 евро (если лекарство не назначено со 100 % государственной компенсацией). В этих случаях оплату услуги фармацевта возьмет на себя государство.
Еще одно важное нововведение касается обеспечения лекарствами беременных. В случаях венозных осложнений и других заболеваний, классифицированных как осложняющие беременность, роды и послеродовой период, для медикаментов, включенных в список компенсируемых лекарств, уровень государственной компенсации по этим диагнозам будет увеличен с 75 % до 100 %. Одновременно планируется включить в список новые препараты, содержащие железо.
Также планируется улучшить доступность лекарственных средств для детей за счет расширения условий компенсации для отдельных препаратов, которые уже компенсируются государством, а также путем включения новых инновационных и экономически эффективных медикаментов.
Информацию об оплачиваемых государством медицинских услугах жители могут получить на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv или по бесплатному информационному телефону 80001234 (время работы: понедельник – четверг с 8:30 до 17:00, пятница с 8:30 до 15:00).