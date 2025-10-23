Спортивный бюджет Латвии сокращен: приоритеты - только на словах, а на деле - финансирование не увеличено ни по одной позиции

Рассмотрение спортивного бюджета на следующий год в подкомиссии Сейма по спорту началось с "камня в огород" департамента спорта Министерства образования и науки (МОН). Депутат Олег Буров выразил недовольство тем, что на заседание уже второй год подряд лично не прибыл директор департамента Александр Самойлов, при этом в прошлом году он не подключился к заседанию даже дистанционно. Вместо него о бюджете докладывали заместитель госсекретаря по вопросам спорта и молодежи Эдгарс Пукинскис и парламентский секретарь Давис Мартиньш Даугавиетис. Депутат назвал это ненормальной ситуацией и насмешкой, высказав предположение, что Самойлов плохо ориентируется в бюджете.