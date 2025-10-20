Рамона Рупейка-Апога: "Нет кнопки Back: бюджет начинается там, где мы начинаем зарабатывать"

Как профессор финансов, я думаю о потоке денег — о том, как его создавать, а не как его делить. Латвии не нужно копировать других — ни Вильнюс, ни Варшаву, ни Абу-Даби. Нам нужно выстроить свою модель — основанную на финансовой компетенции, технологиях и человеческой энергии. Мы можем быть маленькой, но эффективной страной. Государство зарабатывает тогда, когда оно не только контролирует, но и доверяет. Когда экономика создаёт ценность, тон разговоров о бюджете меняется. Тогда уже не приходится думать, у кого отнять — потому что наконец-то будет, что делить.