Сначала голосуют, потом думают: Сейм обсудит Стамбульскую конвенцию уже после решения о выходе
Гражданскую инициативу о сохранении членства Латвии в Стамбульской конвенции комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям планирует рассмотреть только 12 ноября, хотя голосование о выходе из конвенции запланировано на две недели раньше, сообщила агентству LETA представитель инициативы Мегия Яунслейне.
По словам Яунслейне, 10 октября гражданская инициатива о продолжении членства Латвии в Стамбульской конвенции была официально подана в Сейм, собрав 11 409 подписей на платформе Manabalss.lv. С момента подачи ее поддержали еще почти 6000 человек, и количество подписей продолжает расти.
Несмотря на широкий общественный отклик и актуальность вопроса, Сейм решил рассмотреть инициативу лишь 12 ноября. По мнению Яунслейне, такое решение не соответствует серьезности ситуации, ведь Стамбульская конвенция имеет ключевое значение для защиты женщин и детей в Латвии.
Учитывая широкую поддержку инициативы обществом и растущее недовольство предложением некоторых политических сил о выходе Латвии из конвенции, направленной на борьбу с насилием в отношении женщин, а также в связи с запланированной на 29 октября акцией протеста у здания Сейма, представители инициативы настаивают на том, чтобы парламент прислушался к обществу и принял ответственные меры.
Как сообщалось, парламентская комиссия по иностранным делам во вторник не успела завершить рассмотрение законопроекта о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, известной как Стамбульская конвенция. В связи с этим решение о передаче законопроекта на второе, окончательное чтение пока не принято.
Ко второму чтению поступило 17 предложений, и на заседании во вторник комиссия успела рассмотреть лишь пять из них. Все предложения, внесенные депутатами фракций "Новое Единство" и "Прогрессивные", были отклонены. Работа над остальными поправками продолжится в среду, а рассмотрение законопроекта во втором, окончательном, чтении запланировано на 30 октября.
Как известно, 23 октября Сейм концептуально одобрил законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции: за проголосовали 52 депутата из оппозиции и Союза зеленых и крестьян. Против не голосовал ни один депутат, депутат Дидзис Шмитс воздержался, а представители партий "Новое Единство" и "Прогрессивные" не приняли участия в голосовании.
Перед голосованием большинство депутатов проголосовало за придание законопроекту статуса срочности, что означает его рассмотрение только в двух чтениях. Президент Латвии не может применить право вето, если за срочность проголосовали не менее двух третей депутатов.