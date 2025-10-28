Сначала голосуют, потом думают: Сейм обсудит Стамбульскую конвенцию уже после решения о выходе

Как сообщалось, парламентская комиссия по иностранным делам во вторник не успела завершить рассмотрение законопроекта о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, известной как Стамбульская конвенция. В связи с этим решение о передаче законопроекта на второе, окончательное чтение пока не принято.