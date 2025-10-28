"Примем всех, кто устал выживать": высылаемых из Латвии граждан РФ приглашают в Сибирь
Губернатор Омской области пригласил жителей стран Балтии, недовольных ограничениями и политикой властей, переехать в этот регион России, пообещав уважение к традиционным ценностям и комфортную жизнь.
Ранее министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис сообщил, что из страны могут быть выдворены около 500 россиян. Речь идёт о тех, кто не сдал обязательный экзамен по латышскому языку и не подал документы на получение временного вида на жительство.
Теперь подобное приглашение сделал коллега Никитина - губернатор Омской области Виталий Хоценко. В соцсетях он написал: "Прочел две новости из Прибалтики. Латвия хочет запретить говорить по-русски в государственных учреждениях, Литва закрывает без предупреждения границу с братской нам Республикой Беларусь и хочет ограничить транзит в Калининград… Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики вне зависимости от национальности - если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности - добро пожаловать в Омск! Ждём и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным!"