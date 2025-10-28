"Примем всех, кто устал выживать": высылаемых из Латвии граждан РФ приглашают в Сибирь

Теперь подобное приглашение сделал коллега Никитина - губернатор Омской области Виталий Хоценко. В соцсетях он написал: "Прочел две новости из Прибалтики. Латвия хочет запретить говорить по-русски в государственных учреждениях, Литва закрывает без предупреждения границу с братской нам Республикой Беларусь и хочет ограничить транзит в Калининград… Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики вне зависимости от национальности - если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности - добро пожаловать в Омск! Ждём и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным!"