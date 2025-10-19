Высылаемых из Латвии пенсионеров приглашают в один из регионов России
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к россиянам, которые оказались под угрозой депортации из Латвии, с приглашением переехать в его регион. Сообщение об этом он опубликовал в своём Telegram-канале.
По словам Никитина, «в Латвии сотни россиян оказались под угрозой депортации — людей лишают права на родной язык». Он подчеркнул, что Нижегородская область готова помочь тем, кого вынуждают покинуть страну. Губернатор напомнил, что в рамках Указа Президента России №702 «обрести новый дом» в регионе могут жители не только Латвии, но и других стран. «Наш регион открыт для всех, кто выбирает страну, где уважают культуру, традиции и семейные ценности», — отметил Никитин.
Он также сообщил, что агентство «ОКА» оказывает переселенцам помощь с переездом, оформлением документов, поиском жилья и адаптацией. Кроме того, для прибывающих действует региональная программа «Основа», предусматривающая выплату в размере одного миллиона рублей за рождение ребёнка — это, по словам губернатора, самая крупная поддержка в России.
Ранее министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис сообщил, что из страны могут быть выдворены около 500 россиян. Речь идёт о тех, кто не сдал обязательный экзамен по латышскому языку и не подал документы на получение временного вида на жительство.
В то же время, как сообщает телеканал 360TV Ziņas со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции, чтобы выдворить всех россиян, находящихся в стране нелегально, потребуется несколько месяцев.
Срок подачи заявлений на продление разрешений на постоянное проживание истёк 13 октября. В настоящее время в Латвии фактически нелегально остаются около 500 человек, у которых закончился срок действия постоянного вида на жительство и которые не подали документы на его продление. В управлении допускают, что часть из этих людей могла уже покинуть страну или умереть. Остальных сотрудники Государственной пограничной охраны будут искать по местам проживания.
Сначала гражданам России вручат предписание покинуть Латвию добровольно. Если они этого не сделают, последует повторная проверка, после чего начнётся процедура принудительного выдворения. Это означает, что оставшиеся россияне под конвоем пограничников будут доставлены на один из пунктов пропуска — «Терехово» или «Гребнево» — и переданы российской стороне.