Высылаемых из Латвии пенсионеров приглашают в один из регионов России

Срок подачи заявлений на продление разрешений на постоянное проживание истёк 13 октября. В настоящее время в Латвии фактически нелегально остаются около 500 человек, у которых закончился срок действия постоянного вида на жительство и которые не подали документы на его продление. В управлении допускают, что часть из этих людей могла уже покинуть страну или умереть. Остальных сотрудники Государственной пограничной охраны будут искать по местам проживания.