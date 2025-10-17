Министр: выдворение из Латвии россиян - не массовое, а индивидуальное

«Действительно, если лицо полностью проигнорировало требование о сдаче экзамена по госязыку и не предоставило соответствующего пояснения в управление по делам гражданства и иммиграции, или если оно не просит выдать ему временный вид на жительство по другим причинам (например, семейным), то такое лицо теряет право на нахождение в Латвии и должно страну покинуть. Такие лица получат распоряжение о добровольном выезде. В нем установлен срок, в течение которого лицо должно оставить Латвию. Если этого не происходит, то следующий шаг — это принудительное выдворение», — поясняет Рихард Козловскис.