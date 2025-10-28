Как поймать билет от 25 евро: airBaltic запускает зимнюю акцию для путешественников
Авиакомпания airBaltic в зимний сезон, который продлится с конца октября 2025 года до конца марта 2026 года, предложит почти 60 прямых направлений из Риги, обеспечивая широкие возможности для путешествий. Пассажиры смогут выбрать как солнечные курорты, так и популярные горнолыжные направления или поездки в европейские города.
Вице-президент airBaltic по планированию маршрутной сети Мантас Врубляускас отметил:
«Как национальный авиаперевозчик, мы продолжаем миссию — обеспечивать Латвии удобное и значимое воздушное сообщение. Этой зимой мы ещё больше расширяем сеть маршрутов из Риги, открывая новый прямой рейс в Фару (Португалия) и увеличивая частоту полётов в Амстердам — до 19 раз в неделю, а также в Дубай — до 6 раз в неделю. Эти дополнения дадут пассажирам ещё больше возможностей для отдыха и бизнеса и укрепят позиции аэропорта RIX как ведущего в Балтии».
С началом зимнего сезона airBaltic также запускает одно из крупнейших распродажных предложений года — “Билетный спринт 2026”, которое продлится до 16 ноября 2025 года. Цены на билеты начинаются от 25 евро, акция распространяется на все рейсы airBaltic с 24 ноября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Акция уже началась! Чтобы ухватить самые дешевые билеты, не стоит ждать последнего дня - надо действовать уже сейчас.
Напомним, что с сентября airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в Фару один раз в неделю, добавляя пассажирам ещё одно тёплое направление в холодное время года. Также авиакомпания увеличивает частоту полётов между Ригой и Дубаем (6 рейсов в неделю) и между Ригой и Амстердамом (до 3 рейсов в день).
Кроме того, airBaltic продлит полёты в Пизу (Италия) и Порту (Португалия) до ноября, а рейсы в Катанию (Италия) начнутся раньше обычного — уже в конце февраля 2026 года. Авиакомпания также увеличит частоту полётов из Риги в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (по три рейса в неделю на каждое направление) и возобновит рейсы в Дублин (Ирландия) дважды в неделю.