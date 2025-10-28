Как поймать билет от 25 евро: airBaltic запускает зимнюю акцию для путешественников

«Как национальный авиаперевозчик, мы продолжаем миссию — обеспечивать Латвии удобное и значимое воздушное сообщение. Этой зимой мы ещё больше расширяем сеть маршрутов из Риги, открывая новый прямой рейс в Фару (Португалия) и увеличивая частоту полётов в Амстердам — до 19 раз в неделю, а также в Дубай — до 6 раз в неделю. Эти дополнения дадут пассажирам ещё больше возможностей для отдыха и бизнеса и укрепят позиции аэропорта RIX как ведущего в Балтии».