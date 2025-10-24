Что предложит Рижский аэропорт в зимний сезон: новые маршруты, 35 стран, 70 направлений
Рига становится главным узлом зимних путешествий.
Что предложит Рижский аэропорт в зимний сезон: новые маршруты, 35 стран, 70 направлений

В предстоящем зимнем сезоне полётов, который начнётся 26 октября вместе с переходом на зимнее время, Рижский аэропорт будет предлагать регулярные рейсы более чем по 70 направлениям в 35 странах.

Путешественникам будет доступна самая обширная маршрутная сеть в Балтии — как по популярным туристическим направлениям, так и в крупнейшие деловые центры Европы, а также новые возможности для путешествий на Ближний Восток и в Скандинавию.

«Рижский аэропорт и в этом зимнем сезоне сохраняет лидерские позиции в Балтии с самым широким выбором направлений. Наша цель — обеспечивать пассажирам всё более удобные возможности для пересадок и разнообразие маршрутов, чтобы путешествия были доступными и комфортными круглый год», — подчеркнула председатель правления аэропорта RIX Лайла Одиня.

Новые авиакомпании и маршруты

Зимний сезон ознаменуется появлением двух новых авиаперевозчиков — FlyDubai и Scandinavian Airlines (SAS).

  • FlyDubai начнёт выполнять рейсы в Дубай с декабря — три раза в неделю.
  • SAS возвращается в Ригу и с марта 2026 года планирует рейсы в Копенгаген, усиливая сообщение с Северной Европой.

Расширение маршрутов airBaltic

Крупнейший перевозчик Рижского аэропорта, национальная авиакомпания airBaltic, этой зимой продолжит расширять свою сеть:

  • Фару (Португалия) — новый маршрут, рейсы начались в сентябре и продлятся до января, возобновление в марте 2026 года;
  • Порту и Пиза — сезон продлён до конца ноября;
  • Тель-Авив — восстановлены полёты после прошлогоднего перерыва;
  • Увеличена частота рейсов по популярным направлениям:

    • Амстердам — 19 раз в неделю,

    • Афины — 3 раза,

    • Берлин — 9 раз,

    • Дубай — 6 раз,

    • Рим — 5 раз,

    • Хельсинки — 22 раза,

    • Хургада — 3 раза,

    • Стамбул — 4 раза,

    • Шарм-эш-Шейх — 3 раза,

    • Марракеш — 2 раза.

Другие авиакомпании

  • Norwegian продолжит полёты в Лондон, начатые летом 2025 года, обеспечивая дополнительные возможности для поездок в столицу Великобритании.
  • Ryanair увеличит частоту рейсов по ряду популярных маршрутов:

    • Дублин — 5 раз в неделю,

    • Брюссель — 4 раза,

    • Милан — 5 раз,

    • Пафос — 3 раза,

    • Ист-Мидлендс — 4 раза,

    • Малага — 3 раза.

Свое присутствие в Риге продолжают укреплять и другие авиакомпании:

  • Lufthansa — рейсы во Франкфурт (10 раз в неделю),
  • LOT Polish Airlines — в Варшаву (17 раз в неделю),
  • Finnair — в Хельсинки (27 раз в неделю).

Зимний сезон полётов продлится до марта 2026 года.

