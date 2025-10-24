Что предложит Рижский аэропорт в зимний сезон: новые маршруты, 35 стран, 70 направлений
В предстоящем зимнем сезоне полётов, который начнётся 26 октября вместе с переходом на зимнее время, Рижский аэропорт будет предлагать регулярные рейсы более чем по 70 направлениям в 35 странах.
Путешественникам будет доступна самая обширная маршрутная сеть в Балтии — как по популярным туристическим направлениям, так и в крупнейшие деловые центры Европы, а также новые возможности для путешествий на Ближний Восток и в Скандинавию.
«Рижский аэропорт и в этом зимнем сезоне сохраняет лидерские позиции в Балтии с самым широким выбором направлений. Наша цель — обеспечивать пассажирам всё более удобные возможности для пересадок и разнообразие маршрутов, чтобы путешествия были доступными и комфортными круглый год», — подчеркнула председатель правления аэропорта RIX Лайла Одиня.
Новые авиакомпании и маршруты
Зимний сезон ознаменуется появлением двух новых авиаперевозчиков — FlyDubai и Scandinavian Airlines (SAS).
- FlyDubai начнёт выполнять рейсы в Дубай с декабря — три раза в неделю.
- SAS возвращается в Ригу и с марта 2026 года планирует рейсы в Копенгаген, усиливая сообщение с Северной Европой.
Расширение маршрутов airBaltic
Крупнейший перевозчик Рижского аэропорта, национальная авиакомпания airBaltic, этой зимой продолжит расширять свою сеть:
- Фару (Португалия) — новый маршрут, рейсы начались в сентябре и продлятся до января, возобновление в марте 2026 года;
- Порту и Пиза — сезон продлён до конца ноября;
- Тель-Авив — восстановлены полёты после прошлогоднего перерыва;
- Увеличена частота рейсов по популярным направлениям:
-
Амстердам — 19 раз в неделю,
-
Афины — 3 раза,
-
Берлин — 9 раз,
-
Дубай — 6 раз,
-
Рим — 5 раз,
-
Хельсинки — 22 раза,
-
Хургада — 3 раза,
-
Стамбул — 4 раза,
-
Шарм-эш-Шейх — 3 раза,
-
Марракеш — 2 раза.
-
Другие авиакомпании
- Norwegian продолжит полёты в Лондон, начатые летом 2025 года, обеспечивая дополнительные возможности для поездок в столицу Великобритании.
- Ryanair увеличит частоту рейсов по ряду популярных маршрутов:
-
Дублин — 5 раз в неделю,
-
Брюссель — 4 раза,
-
Милан — 5 раз,
-
Пафос — 3 раза,
-
Ист-Мидлендс — 4 раза,
-
Малага — 3 раза.
-
Свое присутствие в Риге продолжают укреплять и другие авиакомпании:
- Lufthansa — рейсы во Франкфурт (10 раз в неделю),
- LOT Polish Airlines — в Варшаву (17 раз в неделю),
- Finnair — в Хельсинки (27 раз в неделю).
Зимний сезон полётов продлится до марта 2026 года.