"Осень в Риге - это рай!" Российский журналист Роман Супер признался в любви к Латвии, назвав латышский чудесным языком
Бывший шеф-редактор НТВ и автор Telegram-канала «Супер» Роман Супер, который покинул Россию после начала войны и жил в Латвии, спустя год вернулся сюда уже не как эмигрант, а как турист. И был поражен: страна, которая раньше казалась ему не самой лучшей, вдруг открылась совсем с другой стороны. В своем эмоциональном посте журналист признался, что буквально влюбился в Ригу, её осень, женщин, хлеб и даже техосмотр.
Журналист Роман Супер родился в Москве, изучал журналистику в Московском государственном университете имени Ломоносова, работал шеф-редактором в компании НТВ, затем ушел на "Радио Свободу", пару лет поработал в РБК, еще четыре - на "Амурских волнах", но в феврале 2022 года все изменилось. С началом войны России в Украине Роман покинул родину, 1 марта создал свой Telegram-канал "Супер" и переехал в Латвию. Но наша страна не стала его конечным пунктом - чуть больше года назад Роман Супер перебрался в Берлин, где сейчас и живет. Но журналист не сидит на месте - много путешествует, и недавно судьба вновь завела его в Латвию. На этот раз мужчина посмотрел на страну совсем другими глазами! И, возможно, увидел то, чего обычный житель уже давно не замечает...
О своих впечатлениях Роман рассказал на странице в Facebook, призвав не путать туризм с эмиграцией. "Оказался в Риге впервые в жизни как турист, а не как житель города (раньше я там жил и очень ворчал на город, а зря). И по-настоящему влюбился (ложно?) в Латвию. Почему влюбился?" - задается вопросом журналист и первым пунктом называет "очень красивый город" Ригу.
"Город, похожий на город. Квинтесенция красоты. Поселился на улице Дзирнаву. И это какое-то ярчайшее архитектурное проявление... Петербурга. Каждый дом — высказывание. Не хочется смотреть на собственные ботинки. Хочется смотреть на балконы и шпили. Каждый переулок — страсть архитертуры. Каждое кафе, каждая башенка — вспышка. Каждый прохижий — человек, с которым хотелось бы вступить в отношения, смоллток, или даже разговор по душам", - описал Роман.
Вторым пунктом он описал прохождение техосмотра для автомобиля. "Вся процедура заняла 10 минут. Потому что всё устроено лучшим образом. Записаться на процедуру можно онлайн. Налоги заплатить можно онлайн. Назначить время для ТО можно онлайн. Забронировать окошко для оплаты можно онлайн. Автомеханики, которые всё обслуживают, вежливые молодцы и в майках с принтами "Нирваны", - сообщил Роман Супер.
Не обошел стороной мужчина и "красивых горожанок".
"Женщины, которые выглядят как женщины и одеты как женщины. Мне это очень нравится. Простите, пожалуйста, за прямоту. Но женщины в Риге, выглядящие как женщины, мне очень нравятся. И слава богу, что это так. Рига ими полна. И пусть так будет всегда", - написал журналист.
Многим не нравится латвийская осень, но только не Роману. Он назвал осень в Риге "раем!" "Осень в Риге — это рай, каким нам его показывают в художественной литературе. Если вы хотите заполучить лёгких эндорфинов, то дождитесь октября и рваните в Ригу. Ничто не сравнится с этим мягким опытом. Правда. К тому же в барах коктейли будут дешевле на 30%, чем везде в мире", - поделился наблюдением автор.
Хорошие слова также достались Lido, Юрмале, Sky, Rimi, а еще - "чёрному хлебушку со шпротами, водочке на морошке, сливочному маслицу рижскому и самому мелодичному и чудесному латышскому языку, который просто создан для хорового пения".
Стоит ли говорит, что пост Романа понравился читателям? Он набрал почти 3000 отметок "нравится" и почти 300 комментариев, в которых люди благодарили журналисты за хорошие слова о Латвии, которые нынче услышишь не часто...