"Осень в Риге - это рай!" Российский журналист Роман Супер признался в любви к Латвии, назвав латышский чудесным языком

Журналист Роман Супер родился в Москве, изучал журналистику в Московском государственном университете имени Ломоносова, работал шеф-редактором в компании НТВ, затем ушел на "Радио Свободу", пару лет поработал в РБК, еще четыре - на "Амурских волнах", но в феврале 2022 года все изменилось. С началом войны России в Украине Роман покинул родину, 1 марта создал свой Telegram-канал "Супер" и переехал в Латвию. Но наша страна не стала его конечным пунктом - чуть больше года назад Роман Супер перебрался в Берлин, где сейчас и живет. Но журналист не сидит на месте - много путешествует, и недавно судьба вновь завела его в Латвию. На этот раз мужчина посмотрел на страну совсем другими глазами! И, возможно, увидел то, чего обычный житель уже давно не замечает...