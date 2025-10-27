В среду протестующие против выхода из Стамбульской конвенции снова соберутся в центре Риги

Как сообщалось, Сейм в первом чтении 52 голосами "за" поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из конвенции. Как отмечают в центре Marta, такое голосование вызвало возмущение части общества, поскольку угрожает достигнутому ранее прогрессу в сфере прав человека и гендерного равенства. В центре отмечают, что Сейм также поддержал декларацию о недопустимости насилия, которую организация расценивает как попытку представить альтернативу конвенции. "Такая декларация не заменит международно признанный механизм, который обеспечивает реальный надзор, ответственность и международную поддержку в сфере предотвращения насилия. Она создает лишь видимость решения, тогда как на деле защита от насилия снижается, как и доверие к Латвии на международной арене", - отмечают в центре.