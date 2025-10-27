В среду протестующие против выхода из Стамбульской конвенции снова соберутся в центре Риги
В среду протестующие против выхода из Стамбульской конвенции снова соберутся в центре Риги

В среду у Сейма состоится акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Центр Marta предупреждает: отказ от международного механизма защиты от насилия угрожает правам человека и гендерному равенству.

В среду в 18:00 у здания Сейма состоится акция протеста против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, сообщила представитель центра Marta Марта Крауиня.

Как сообщалось, Сейм в первом чтении 52 голосами "за" поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из конвенции. Как отмечают в центре Marta, такое голосование вызвало возмущение части общества, поскольку угрожает достигнутому ранее прогрессу в сфере прав человека и гендерного равенства. В центре отмечают, что Сейм также поддержал декларацию о недопустимости насилия, которую организация расценивает как попытку представить альтернативу конвенции. "Такая декларация не заменит международно признанный механизм, который обеспечивает реальный надзор, ответственность и международную поддержку в сфере предотвращения насилия. Она создает лишь видимость решения, тогда как на деле защита от насилия снижается, как и доверие к Латвии на международной арене", - отмечают в центре.

Организация считает, что выход из Стамбульской конвенции будет означать отход от принципов демократии и прав человека. Центр подчеркивает, что это опасный сигнал того, что государство готово закрыть глаза на насилие и неравенство. "Данная инициатива используется и как политический инструмент для нападок на трансгендерных людей и другие уязвимые группы общества, создавая ложное впечатление о том, что их права представляют угрозу для общества. В действительности именно защита этих групп укрепляет демократию и общую безопасность", - заявили в центре Marta.

Центр призывает Сейм во втором чтении отклонить законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, подтвердив, что Латвия остается государством, приверженным демократии, гендерному равенству и правам человека.

Центр Marta - общественная организация, которая с 2001 года выступает за гендерное равенство, защиту женщин и детей от насилия и оказывает юридическую, психологическую и социальную помощь пострадавшим от насилия. Ежегодно центр оказывает поддержку более чем 800 женщинам и молодым людям, а также ведет активную работу по развитию в обществе понимания прав человека.

Как сообщалось, 23 октября Сейм большинством голосов концептуально поддержал законопроект о выходе Латвии из конвенции. Законопроект был подан оппозиционной партией "Латвия на первом месте", его поддержали и другие оппозиционные силы - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также политики коалиционного Союза зеленых и крестьян. Против выхода из конвенции выступают коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Перед голосованием большинством голосов законопроект был признан срочным, что означает его рассмотрение лишь в двух чтениях. Если закон принимается в двух чтениях и срочность одобрена не менее чем двумя третями депутатов парламента, президент не может воспользоваться правом вето для приостановки его провозглашения.

