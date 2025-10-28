Исследование показало, что жители Латвии много денег в ресторанах и столовых не оставляют

Привычки в питании заметно различаются в зависимости от региона. В Латгале доля тех, кто готовит только дома, самая высокая — около трети (31%) жителей заявили, что не едят вне дома и не заказывают еду. В Курземе таких 25%, в Земгале — 22%, а в Видземе — 27%. В то же время в Рижском регионе этот показатель значительно ниже — 14%, и здесь чаще встречаются более высокие ежемесячные траты: 51–100 евро тратит почти каждый четвертый (24%), а 101–200 евро — еще 15%.