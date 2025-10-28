Исследование показало, что жители Латвии много денег в ресторанах и столовых не оставляют
Для многих жителей Латвии питание вне дома по-прежнему является небольшим повседневным удовольствием, а не привычкой. Согласно новейшему исследованию Norstat, проведенному в сотрудничестве с IPF Digital Latvia, большинство латвийцев тратят на еду в кафе, ресторанах или на доставку относительно небольшие суммы. Почти четверть опрошенных (23%) выделяют на это 21–50 евро в месяц, еще 12% — до 20 евро.
Пятая часть (20%) жителей тратит на питание вне дома 51–100 евро в месяц, 13% — от 101 до 200 евро. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро, а 1,5% — что тратят более 350 евро в месяц.
При этом 21% респондентов сообщили, что вообще не питаются вне дома и не заказывают еду на дом, а 7% не следят за этими расходами.
Различия по регионам
Привычки в питании заметно различаются в зависимости от региона. В Латгале доля тех, кто готовит только дома, самая высокая — около трети (31%) жителей заявили, что не едят вне дома и не заказывают еду. В Курземе таких 25%, в Земгале — 22%, а в Видземе — 27%. В то же время в Рижском регионе этот показатель значительно ниже — 14%, и здесь чаще встречаются более высокие ежемесячные траты: 51–100 евро тратит почти каждый четвертый (24%), а 101–200 евро — еще 15%.
Видземе и Курземе характеризуются умеренностью: большинство жителей этих регионов тратят 21–50 евро в месяц.
Доход и размер определяют привычки
Исследование показывает, что чем выше доход, тем чаще люди выбирают питаться вне дома. В домохозяйствах с доходом свыше 1250 евро в месяц значительно чаще отмечается, что на еду вне дома тратится более 100 евро в месяц.
В то же время среди низкодоходных групп (до 550 евро) такая привычка редка — большинство здесь готовят сами и едят вне дома редко или вовсе этого не делают.
Размер домохозяйства также влияет на поведение. Одинокие люди чаще выбирают поесть вне дома или заказать готовую еду, но обычно тратят на это небольшие суммы. В более крупных семьях чаще есть кто-то, кто ест вне дома, но расходы на одного человека обычно умеренные. Это говорит о том, что для семей поход в кафе или ресторан чаще является совместным событием или праздничным развлечением, а не повседневной привычкой.
Тем временем, как недавно писал Otkrito.lv, в Риге началась Неделя ресторанов. Чем будут кормить жителей и гостей столицы?