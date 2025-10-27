В Риге началась Неделя ресторанов - что и за сколько предложат посетителям заведения, отмеченные Michelin Guide
Сегодня в Риге начнется Неделя ресторанов, которая продлится до 9 ноября, сообщила руководитель проектов Международного маркетингового отдела Рижского агентства инвестиций и туризма Мадара Ога. В популярном мероприятии примут участие 61 ресторан.
В этот период посетителям будет предложено меню из трех блюд по нескольким ценовым категориям — 30, 35 и 40 евро, а также 45 евро в ресторанах, включённых в престижный путеводитель Michelin Guide.
В этом году в мероприятии участвуют одиннадцать ресторанов, представленных в Michelin Guide: Whitehouse, Barents, Seasons at Grand Palace Hotel, Chef’s Corner Restaurant & Bar, Stage22 Bar & Restaurant, Ferma, Tails, Entresol, 3 pavāru restorāns, Neiburgs и Le Dome.
Чтобы обеспечить высочайшее качество и соответствие основным условиям — использование сезонных и, по возможности, местных продуктов, отражающих современную латвийскую кухню, — впервые меню ресторанов оценивало профессиональное жюри.
Наиболее часто используемые ингредиенты меню Недели ресторанов — тыква, свёкла, яблоки, сливы, айва, облепиха, а также лесные дары — грибы, дичь, ягоды.
Рижскую Неделю ресторанов ежегодно посещают около 16 000–19 000 гостей.