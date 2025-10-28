В Санкт-Петербурге повторно задержали уличную певицу Наоко сразу после отбытого ареста
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал певицу Диану Логинову на 30 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии. Адвокат просила прекратить административное производство из-за отсутствия состава преступления.
Повторное задержание
27 октября у певицы Дианы Логиновой закончился срок отбывания административного ареста. На выходе из спецприемника в Луге ее задержали полицейские и отвезли в 76-й отдел полиции из-за нового административного протокола о «дискредитации» армии. То же самое произошло с гитаристом «Стоптайм» Александром Орловым.
«Двое мужчин в штатском ждали Сашу на выходе из спецприемника, до этого они заходили внутрь. Когда Саша вышел, мужчины силой усадили его в гражданскую машину, музыкант кричал, что не знает, за что его задерживают», — писала «Бумага». Третий отбывавший арест музыкант – барабанщик группы Владислав Леонтьев – должен выйти на свободу сегодня.
Адвокат Сергей Локтев рассказал журналистам, что его не хотели пускать в 76-й отдел полиции к его подзащитным. Он также сообщил, что новых протоколов на музыкантов, по его информации, пока нет.
Суд
В обед 28 октября певицу Наоко привезли в Ленинский суд. Судья оштрафовал девушку на 30 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии.
Во время самого заседания суда Диана объясняла, что исполняла на улицах города песни, которые ей нравятся. В пример она привела музыку Виктора Цоя и «Гражданской обороны». Она также указала, что просто хотела выделиться музыкой.
Наоко подтвердила, что не предупреждала органы власти о предстоящих выступлениях, потому что как правило они начинались спонтанно. При этом она подчеркнула, что обычно на улицах ее одновременно слушали человек по 20, передает «Медиазона».
Адвокат Наоко просила прекратить административное производство из-за отсутствия состава преступления. Она также обращала внимание на то, что
в протоколе были допущены множественные ошибки: в нем не было полного текста песни «Ты солдат» певицы Монеточки, не было дат исполнения и подписей составителей документа.
Поддержка
Диана Логинова — студентка третьего курса Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Вместе с музыкантами из группы «Стоптайм» она исполняла на улицах Санкт-Петербурга песни известных артистов, в том числе тех, что были признаны «иноагентами». В соцсетях завирусились видео с выступления Наоко с треками «Порнофильмов», Монеточки и Noize MC.
15 октября силовики задержали певицу и музыкантов, а на следующий день суд арестовал всех троих по протоколу об организации незаконного митинга. На Наоко также составили два протокола о «дискредитации» армии — за исполнение песен «Ты — солдат» Монеточки и «Светлая полоса» Noize MC.
В ответ в российском TikTok началась волна протестных публикаций. Молодые люди исполняли те же песни, что и «Стоптайм», на улицах. 25 октября больше 100 человек пришли к зданию администрации Путина, чтобы подать обращения в поддержку группы «Стоптайм».
«Мы требуем пересмотра несправедливого судебного решения. Хотелось бы отстоять свободу слова и свободу культуры и искусства в нашей стране», — заявила секретарь московского отделения партии «Рассвет» Дана Чубарова.
Обращение также поддержали Борис Надеждин, Либертарианская партия (ЛПР), Левое социалистическое действие (ЛСД) и движение «Будущее». Мама девушки Ирина рассказала, что Диана во время ареста «держалась хорошо, много рисовала и читала». Девушка уже во время ареста узнала, что ее поддерживают музыканты по всей России.
«Она меня спрашивала, что в мире происходит, — я ей все говорила. Она знает [про выступления музыкантов в разных городах в солидарность с группой “Стоптайм”]. И про листовки, и про обращения, и что нас поддерживают Борис Надеждин, партия “Рассвет” и Екатерина Дунцова», — сообщила Ирина.