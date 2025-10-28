22 года с нами! Forum Cinemas отмечает день рождения билетами по 1,99 евро

В честь юбилея Forum Cinemas приглашает зрителей насладиться широким выбором фильмов и праздничной атмосферой. В этот день будет показано 43 фильма, а гостей ждут не только разнообразные кинокартины, но и приятные сюрпризы от Pepsi, Stenders, Ben & Jerry’s и других партнёров.