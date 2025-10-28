22 года с нами! Forum Cinemas отмечает день рождения билетами по 1,99 евро
Кинотеатр Forum Cinemas отмечает свой 22-й день рождения громко и щедро: 31 октября все билеты будут стоить всего 1,99 евро! В этот день зрителей ждут 43 фильма, подарки от партнёров и атмосфера настоящего киномарафона — от свежих премьер до культовой классики.
В честь юбилея Forum Cinemas приглашает зрителей насладиться широким выбором фильмов и праздничной атмосферой. В этот день будет показано 43 фильма, а гостей ждут не только разнообразные кинокартины, но и приятные сюрпризы от Pepsi, Stenders, Ben & Jerry’s и других партнёров.
В программе — фильмы для зрителей всех возрастов и вкусов: от новинок «Тёмно-синее Евангелие», «Жизнь после борьбы», «Чёрный телефон 2» до популярных хитов года — «Поток», «F1», «Minecraft». Любителей классики порадует возвращение на большие экраны «Константина» (2005) и «Трупа невесты» (2005), а также новая работа Уэса Андерсона «Финикийская схема».
С каждым годом растёт интерес к классическому кино и азиатской культуре — в программе всё чаще появляются K-Pop-концерт-фильмы и аниме, а также показы мировых театральных постановок, балета Королевской оперы Лондона и трансляции из Метрополитен-оперы Нью-Йорка.
Кроме того, 6 ноября Forum Cinemas проведёт, возможно, самую масштабную премьеру в истории латвийского кино — игровой фильм «В сети. Рождение легенды TTT», рассказывающий о становлении легендарной баскетбольной команды. Вечером премьеры картина будет показана одновременно во всех 14 залах кинотеатра, чтобы как можно больше зрителей смогли разделить это событие.
Билеты на сеансы 31 октября можно приобрести в мобильном приложении Forum Cinemas, на сайте forumcinemas.lv или в кассах кинотеатра.