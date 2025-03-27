Инсайдер сообщил о состоянии Михаэля Шумахера: "Ситуация очень печальная"
Журналист немецкого телеканала RTL Феликс Гернер, один из немногих, кто сохраняет близкий контакт с семьей Михаэля Шумахера, поделился первым за долгое время значимым обновлением о здоровье семикратного чемпиона «Формулы-1». По его словам, спустя более чем 11 лет после трагической аварии на лыжах, Шумахер больше не может выражаться устно.
«Ситуация очень печальная, — признался Гернер. — Он нуждается в постоянном уходе и полностью зависит от своих сиделок. И он больше не может выражаться вербально».
Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах во французских Альпах. С тех пор он не появлялся на публике и находится под круглосуточной медицинской опекой в доме на берегу Женевского озера, где за ним ухаживают медицинская бригада и супруга Коринна, сообщает Daily Mail.
Михаэль Шумахер и его жена Коринна
Семья Шумахера продолжает строго охранять его частную жизнь. Известно, что к нему допускается не более 20 человек. По словам Гернера, семья продолжает придерживаться линии, которую всегда соблюдала — действовать исключительно в интересах Михаэля. «Семья делает все правильно. Они всегда строго охраняли его частную жизнь, и это не изменилось», - сказал Гернер.
Легенда автоспорта Михаэль Шумахер
Ранее бывшая жена экс-руководителя команды F1 Флавио Бриаторе — Элизабетта Грегорачи — заявила, что Шумахер «не говорит, а общается глазами» и что «посещать его могут только три человека». Она также утверждала, что семья переехала в Испанию, где в новом доме был организован полноценный медицинский центр.
Косвенно подтвердил утрату способности говорить и сын гонщика, Мик Шумахер, в документальном фильме Netflix 2021 года, сказав: «Я думаю, что сейчас мы с папой могли бы понимать друг друга на другом уровне».
В том же фильме супруга Михаэля, Коринна, призналась: «Он другой, но он здесь. Он продолжает проходить реабилитацию».
Последнее официальное обновление о состоянии гонщика поступило в 2023 году. Тогда сообщалось, что Шумахера прокатили в спорткаре Mercedes AMG, чтобы стимулировать те области мозга, которые раньше активно задействовались во время гонок.
Также летом ходили слухи, что Михаэль присутствовал на свадьбе дочери Джины, но его близкий друг и бывший гонщик Джонни Херберт назвал эту информацию фейком: «Это всегда будет закрытая история. Последний слух — что он был на свадьбе дочери — оказался, насколько мне известно, полной выдумкой».
Михаэль Шумахер — один из величайших гонщиков в истории «Формулы-1». Он завоевал чемпионские титулы в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах, провел 155 гонок на подиуме и установил 71 лучший круг.
Его сын Мик Шумахер также выступал в «Формуле-1» за команду Haas в 2021 и 2022 годах, а сейчас соревнуется в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за команду Alpine.