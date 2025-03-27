Инсайдер сообщил о состоянии Михаэля Шумахера: "Ситуация очень печальная"

Семья Шумахера продолжает строго охранять его частную жизнь. Известно, что к нему допускается не более 20 человек. По словам Гернера, семья продолжает придерживаться линии, которую всегда соблюдала — действовать исключительно в интересах Михаэля. «Семья делает все правильно. Они всегда строго охраняли его частную жизнь, и это не изменилось», - сказал Гернер.