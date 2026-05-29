В Латгале пройдет масштабное испытание электросети коротким замыканием: что делать жителям?

«В электросети могут происходить сбои, вызванные погодными условиями, действиями людей или повреждениями оборудования. Такие нарушения нередко сопровождаются короткими замыканиями и просадками напряжения, которые могут нарушить стабильную работу электрооборудования и привести к сбоям в энергосистеме. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы, электростанции, синхронные компенсаторы и батареи должны сохранять подключение к электросети и продолжать стабильную работу даже во время просадки напряжения. Для проверки устойчивости электрооборудования AST проводит в сети передачи контролируемые тесты короткого замыкания. Во время проверки в сети передачи возле Резекне будет создана просадка напряжения длительностью до 200 миллисекунд, после чего будет проверена устойчивость работы синхронного компенсатора и батареи. Подобные проверки повышают надежность энергосистемы Латвии», — комментирует AST.