В Латгале пройдет масштабное испытание электросети коротким замыканием: что делать жителям?
Латвийский оператор системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST) проведет проверку устойчивости работы подключенных к сети передачи Ликсненского синхронного компенсатора, системы накопления электроэнергии (BESS) в Резекне и новой солнечной электростанции мощностью 50 МВт. Проверка состоится в субботу, 30 мая, с 11:00 до 14:00.
"Во время испытаний оборудования, важного для стабильности энергосистемы Латвии, качество электроэнергии и напряжения будет сохранено в соответствии со стандартом, установленным правилами Кабинета министров", - информирует AST.
Во время проверки AST создаст контролируемое нарушение работы сети, организовав кратковременное короткое замыкание в сети передачи 330 кВ возле Резекненской подстанции. В связи с этим более заметная просадка напряжения ожидается в Латгальском регионе. Подобные проверки уже проводились ранее — 20 июля 2025 года при испытании синхронных компенсаторов в Гробине и Вентспилсе. Тогда тест прошел успешно, и электроснабжение нарушено не было.
«В электросети могут происходить сбои, вызванные погодными условиями, действиями людей или повреждениями оборудования. Такие нарушения нередко сопровождаются короткими замыканиями и просадками напряжения, которые могут нарушить стабильную работу электрооборудования и привести к сбоям в энергосистеме. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы, электростанции, синхронные компенсаторы и батареи должны сохранять подключение к электросети и продолжать стабильную работу даже во время просадки напряжения. Для проверки устойчивости электрооборудования AST проводит в сети передачи контролируемые тесты короткого замыкания. Во время проверки в сети передачи возле Резекне будет создана просадка напряжения длительностью до 200 миллисекунд, после чего будет проверена устойчивость работы синхронного компенсатора и батареи. Подобные проверки повышают надежность энергосистемы Латвии», — комментирует AST.
Для бытовых потребителей проверка не вызовет никаких последствий, поэтому никаких действий предпринимать не нужно. Для юридических лиц тест также останется незаметным, если их оборудование не чувствительно к просадкам напряжения. Подробнее с рекомендациями для юридических лиц можно ознакомиться на сайте Министерства климата и энергетики.
