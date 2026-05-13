Зарплата пришла меньше обычного: где искать причину
Зарплата может прийти меньше обычного не только из-за ошибки работодателя. Иногда причина скрывается в больничном, отпускных, налоговой книжке, удержаниях, графике или доплатах, которые в этом месяце не начислили. Главное — не гадать по сумме на счете, а проверить расчет зарплаты и понять, какая строка изменилась.
По Закону о труде работодатель при выплате зарплаты обязан выдать работнику расчет заработной платы. В нем должны быть указаны выплаченная сумма, удержанные налоги, обязательные взносы социального страхования, а также отработанные часы, включая сверхурочные, ночные часы и работу в праздничные дни. По просьбе работника работодатель обязан этот расчет объяснить.
Сначала проверьте не сумму на счете, а расчет
Если зарплата неожиданно уменьшилась, нужно сравнить не только итоговую сумму, а несколько строк в расчете: сколько начислено до налогов, сколько часов или дней учтено, были ли больничные, отпуск, неоплачиваемые дни, удержания и какие налоги применены.
Иногда человек видит только итог «на руки» и делает вывод, что зарплату урезали. Но причина может быть технической: например, в этом месяце было меньше рабочих часов, часть дней пришлась на больничный или отпуск, не были начислены бонусы, премия или доплата, которая обычно входила в доход.
Если расчет не выдан, его стоит запросить у работодателя письменно. LV portāls также разъяснял, что расчет должен выдаваться одновременно с выплатой зарплаты, а при нарушении работник может сначала обратиться к работодателю с жалобой.
Причина первая: было меньше отработанных часов
Самый простой вариант — в расчетном месяце действительно было меньше оплачиваемого рабочего времени. Это может произойти, если человек работал по часовому графику, брал свободные дни, был в неоплачиваемом отпуске, часть смен отменили или изменился график.
Особенно часто разница заметна у тех, чья зарплата зависит не от фиксированной месячной ставки, а от часов, смен, выработки или доплат.
Причина вторая: больничный
Больничный почти всегда влияет на сумму, которую человек получает в день зарплаты. В Латвии первые дни болезни и дальнейший период оплачиваются по-разному. Действует следующий порядок оплаты больничных: работодатель оплачивает первые 9 дней (больничный лист A), а с 10-го дня пособие по болезни выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA) (больничный лист B).
Поэтому в месяце с больничным может возникнуть ощущение, что «зарплата пришла меньше». На самом деле часть денег может быть рассчитана иначе или поступить отдельно от VSAA. Кроме того, больничный оплачивается не так, как обычные полностью отработанные рабочие дни.
Причина третья: отпускные уже выплатили раньше
Еще одна частая ситуация — человек перед отпуском получил отпускные, а потом в обычный день зарплаты сумма оказалась меньше. Это не обязательно ошибка: часть денег могла быть выплачена заранее.
Поэтому при проверке важно смотреть весь период: что было выплачено до отпуска, что начислено за фактически отработанные дни и какая сумма пришла в обычную дату зарплаты.
Причина четвертая: изменилась налоговая книжка
На сумму «на руки» влияет электронная налоговая книжка — algas nodokļa grāmatiņa. В ней указывается информация, которая нужна для применения налоговых льгот и необлагаемого минимума. VID напоминает, что налоговая книжка доступна в системе EDS, а отметки о налоговых льготах человек вносит сам.
Если налоговая книжка не подана работодателю, перенесена к другому работодателю, изменены данные об иждивенцах или льготах, итоговая сумма может измениться. Иногда человек замечает это только тогда, когда зарплата уже пришла.
В 2026 году необлагаемый минимум составляет 550 евро в месяц, и его применение также влияет на сумму после налогов.
Причина пятая: налоги стали другими
Даже если зарплата «на бумаге» не изменилась, сумма «на руки» зависит от налогового расчета. В 2026 году, по информации Министерства финансов, общая ставка обязательных взносов государственного социального страхования составляет 34,09%, из них доля работника — 10,5%, а доля работодателя — 23,59%. Для подоходного налога с населения указаны ставки 25,5% и 33% в зависимости от годового дохода.
Обычному работнику не обязательно самому пересчитывать все вручную, но в расчетной ведомости должно быть видно, какие суммы удержаны. Если налог стал заметно выше, стоит проверить налоговую книжку в EDS и спросить бухгалтера, какие данные были применены при расчете.
Причина шестая: удержания по долгам или исполнительным документам
Зарплата может стать меньше из-за удержаний по исполнительным документам — например, если есть взыскание долга, алиментов, штрафов или других обязательств. Такие удержания работодатель обычно делает не по собственной инициативе, а на основании полученных документов.
LV portāls разъяснял, что удержания по долгам производятся из части зарплаты после налогов, при этом учитываются защищаемые суммы, связанные с минимальной зарплатой и иждивенцами.
Если в расчетном листе появилась строка об удержании, нужно уточнить, на каком основании оно сделано и какой орган или судебный исполнитель направил документ.
Причина седьмая: не начислили премию, бонус или доплату
Многие работники привыкают к определенной сумме, потому что каждый месяц вместе с зарплатой получают доплаты: за смены, ночные часы, переработки, дежурства, замену коллеги или премию.
Если в одном месяце такой доплаты нет, итоговая сумма меняется, хотя базовая зарплата могла остаться прежней. Поэтому в расчете важно отдельно смотреть оклад и переменную часть.
Причина восьмая: ошибка в учете
Ошибки тоже бывают. Например, могли неправильно отметить рабочие часы, не учесть сверхурочные, отпуск, больничный, праздничные дни, ночные часы или применить неверные налоговые данные.
В таком случае лучше не ограничиваться устным вопросом в чате, а написать работодателю или бухгалтерии конкретно: попросить объяснить расчет за такой-то месяц и указать, какие строки вызывают вопросы.