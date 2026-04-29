Певец Донс делится вкусом детства - рецепт творожных шариков от бабушки
У каждого из нас есть свой вкус детства. Для музыканта Донса это — приготовленные бабушкой творожные шарики, которые, еще горячие и щедро посыпанные сахарной пудрой, исчезали из большой миски в считанные минуты.
Поддерживая латвийских производителей в рамках кампании Rimi «Audzē Latviju», артист делится своим любимым рецептом из детства и напоминает: именно такие простые вкусы, созданные из местных продуктов, формируют наше чувство принадлежности к родине.
Как признается музыкант, вкусы, как и звуки, вызывают у человека самые сильные эмоции и формируют связь с родной землей.
«У каждого есть те особые вкусы, которые заставляют чувствовать себя как дома — будь то пирожки со шпеком, серый горох или творожные шарики. Это создает ощущение принадлежности. Мой вкус детства — из Салдуса, где дом наполнялся ароматом только что приготовленных шариков. Их готовила моя бабушка. Она ставила их на стол в большой миске, посыпала сахарной пудрой — и они исчезали мгновенно», — вспоминает Донс.
Он также отмечает, что в его повседневной жизни важную роль играют местные продукты: «Латвийский творог у меня в рационе каждый день, и в целом около 95 % продуктов в моем холодильнике — местного происхождения. Это осознанный выбор — поддерживать среду, в которой мы живем. Поддерживая местных производителей, мы сами становимся сильнее. Это дает уверенность, что мы самодостаточны, и главное — дает силу расти».
Рецепт из детства Донса: творожные шарики с сахарной пудрой
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г творога (латвийского производства)
- 3 яйца
- 250 г муки
- 140 г сахара
- 1 ч. л. соды
- щепотка соли
- 1 ст. л. крепкого алкоголя (водка, ром или коньяк)
- рапсовое масло для жарки
- сахарная пудра для подачи
Приготовление:
В миске смешайте творог, яйца, сахар и соль до однородной массы. Для более гладкой текстуры творог можно предварительно протереть через сито или измельчить блендером. В отдельной посуде соедините муку с содой и постепенно вмешайте в творожную массу. Чтобы шарики не впитывали лишнее масло, добавьте столовую ложку крепкого алкоголя. Тесто должно получиться густым и слегка липким.
Смоченными руками или с помощью ложек сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Разогрейте масло до 170–180 °C. Проверить температуру можно, опустив в масло кусочек теста — если он сразу всплывает и начинает шипеть, масло готово.
Жарьте шарики на среднем огне до золотистой корочки, небольшими порциями. Готовые шарики выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Перед подачей щедро посыпьте сахарной пудрой.