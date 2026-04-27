Забыл права дома - готовь 10 евро: почему электронная база данных не спасает от штрафа
Многие латвийские водители привыкли к мысли: «Раз мои данные есть в базе CSDD, возить с собой документы не обязательно». Однако история читателя МК-Латвия Андриса доказывает обратное. Его остановили для проверки, и отсутствие физического документа в кармане обернулось штрафом.
«Я не ношу с собой права, только ID-карту. Но однажды забыл её в другой куртке, и именно в этот день меня остановил экипаж полиции. Права у меня действительны, информация в базе есть, но мне всё равно выписали штраф 10 евро. За что?» — спрашивает Андрис.
Что говорит закон
Ситуацию изданию МК-Латвия разъясняет старший специалист отдела Госполиции по связям с общественностью Лина Багдоне. Согласно статье 25 Закона о дорожном движении, водитель обязан иметь при себе один из двух документов:
Водительское удостоверение
Удостоверение личности (паспорт или ID-карту)
Важное уточнение: Если ваши права и техпаспорт выданы в Латвии, их действительно можно не брать с собой. Но в этом случае наличие паспорта или ID-карты становится строго обязательным.
Почему базы данных недостаточно?
Хотя полиция может проверить данные в электронном регистре, закон обязывает водителя предъявить физический документ для идентификации личности. Если документов нет совсем:
- Если вы назвали свои данные: полицейские установят личность по базе, но выпишут штраф за нарушение правил (2 штрафные единицы — 10 евро).
- Если вы отказываетесь представляться: вас могут задержать и доставить в отделение для выяснения личности.
Что говорит статистика
В последнее время полиция стала строже относиться к «забывчивым» водителям. За прошлый год количество таких штрафов выросло почти вдвое: с 4200 до 7200 случаев.
Если у водителя за год не было других нарушений, инспектор имеет право ограничиться предупреждением, но это остается на его усмотрение.