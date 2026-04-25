Ингредиенты для спринг-роллов можно выбирать по своему желанию.
Сегодня 19:12
Очень быстро и нереально вкусно: как дома сделать свежие спринг-роллы
Спринг-роллы кажутся ресторанным блюдом, но на самом деле их легко приготовить дома. Достаточно простых ингредиентов и немного практики, чтобы получить легкий и эффектный ужин.
Ингредиенты на 2–3 порции:
- рисовая бумага 8-10 листов
- рисовая лапша (по желанию)
- курица, креветки или тофу
- огурец
- морковь
- авокадо
- листья салата
- мята, кинза или петрушка
Для соуса:
- соевый соус - 1 ст.л
- мед или сахар (по желанию)
- сок лимона или лайма - 1 ст.л
- чеснок - 1 зубчик
- арахисовая паста - 3 ст.л
- вода - примерно 50 мл
Как готовить
Сначала подготовьте начинку. Отварите курицу или креветки. Овощи нарежьте тонкой соломкой (можно добавлять любые свежие твердые овощи, например, паприку, сельдерей, белый редис и т д) . Рисовую лапшу залейте горячей водой на несколько минут.
Для соуса смешайте все ингредиенты и постепенно добавляйте кипяченую остуженную воду, чтобы получилась желаемая консистенция.
Затем размягчите рисовую бумагу. Для этого опустите лист в теплую воду примерно на 10–15 секунд. Можно бумагу не размягчать, а заматывать ингредиенты прямо в сухой лист - он размягчится при обмакивании в соус. На край листа положите салат, лапшу, овощи и белок. Важно не перегружать ролл.
Сверните ролл и подавайте сразу. Спринг-роллы вкуснее всего в свежем виде.