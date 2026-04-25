Очень быстро и нереально вкусно: как дома сделать свежие спринг-роллы
Ингредиенты для спринг-роллов можно выбирать по своему желанию.
Спринг-роллы кажутся ресторанным блюдом, но на самом деле их легко приготовить дома. Достаточно простых ингредиентов и немного практики, чтобы получить легкий и эффектный ужин.

Ингредиенты на 2–3 порции:

  • рисовая бумага 8-10 листов
  • рисовая лапша (по желанию)
  • курица, креветки или тофу
  • огурец
  • морковь
  • авокадо
  • листья салата
  • мята, кинза или петрушка

Для соуса:

  • соевый соус - 1 ст.л
  • мед или сахар (по желанию) 
  • сок лимона или лайма - 1 ст.л
  • чеснок - 1 зубчик
  • арахисовая паста - 3 ст.л
  • вода - примерно 50 мл

Как готовить

Сначала подготовьте начинку. Отварите курицу или креветки. Овощи нарежьте тонкой соломкой (можно добавлять любые свежие твердые овощи, например, паприку, сельдерей, белый редис и т д)  . Рисовую лапшу залейте горячей водой на несколько минут.

Для соуса смешайте все ингредиенты и постепенно добавляйте кипяченую остуженную воду, чтобы получилась желаемая консистенция.

Затем размягчите рисовую бумагу. Для этого опустите лист в теплую воду примерно на 10–15 секунд. Можно бумагу не размягчать, а заматывать ингредиенты прямо в сухой лист - он  размягчится при обмакивании в соус. На край листа положите салат, лапшу, овощи и белок. Важно не перегружать ролл.

Сверните ролл и подавайте сразу. Спринг-роллы вкуснее всего в свежем виде.

