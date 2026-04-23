Laundromat призывает в рамках Большой толоки вспомнить о стирке текстиля
С приближением Большой толоки все чаще говорят не только об уборке окружающей среды, но и о повседневных привычках, влияющих на чистоту и устойчивость. Сеть прачечных самообслуживания Laundromat в этом году призывает обратить внимание и на уход за текстильными изделиями, особенно за теми, которые часто остаются без должного внимания — одеялами, подушками и верхней одеждой.
Не только чистота, но и устойчивость
«Большая толока напоминает нам всем, что чистая среда начинается с наших собственных привычек. Текстильные изделия — важная часть повседневной жизни, но мы часто либо недостаточно заботимся об их чистоте, либо делаем это неэффективно», — подчеркивает руководитель маркетинга Laundromat Монта Пуркалне.
Она отмечает, что регулярная стирка крупногабаритного текстиля не только улучшает гигиену, но и продлевает срок его службы, снижая необходимость покупки новых вещей. Это напрямую связано с устойчивым образом жизни — одной из главных целей Большой толоки.
«Изменяя повседневные привычки, мы можем добиться реального эффекта — как для окружающей среды, так и для собственного кошелька. Прачечные самообслуживания в этом смысле являются практичным и доступным решением», — добавляет Монта Пуркалне.
Привычки общества: стирают дома, но не все
Данные опроса, проведенного в апреле исследовательской компанией Gemius, показывают, что лишь около 17% респондентов за последний год пользовались прачечными самообслуживания. Это свидетельствует о том, что в Латвии данная услуга все еще остается нишевой. Большинство жителей предпочитают стирать дома, если это возможно.
Однако, когда речь идет о крупногабаритном текстиле, ситуация меняется. Около 45% респондентов из тех 83%, кто не пользовался прачечными самообслуживания за последний год, отмечают, что стирают одеяла и другие объемные изделия дома, тогда как значительная часть по-прежнему относит их в химчистку.
В среднем чистка одного одеяла или зимней куртки в химчистке может стоить 15–25 евро, тогда как в прачечной самообслуживания такая услуга часто обходится примерно в 6–10 евро (включая стирку и сушку). «Именно здесь кроется значительный потенциал экономии. Если домохозяйство стирает такие изделия, например, четыре-шесть раз в год, экономия может достигать 40–90 евро в год. Это означает, что, изменив привычки, можно не только получить более удобный сервис, но и существенно сократить повседневные расходы», — подчеркивает Монта Пуркалне.
Растет спрос на удобство и скорость
Данные опроса показывают, что 62% респондентов называют одной из главных причин использования прачечных самообслуживания скорость — возможность за один раз постирать и высушить большой объем белья. В свою очередь, 48% отмечают экономическую выгоду, особенно по сравнению с химчистками, а 35% указывают, что пользуются этой услугой, когда дома нет подходящей техники.
Кроме того, 27% респондентов отмечают удобное расположение как важный фактор, а 19% — возможность воспользоваться услугой во время поездок или вне привычного места проживания. Эти данные подтверждают, что прачечные самообслуживания все чаще воспринимаются как практичное решение для динамичного образа жизни, особенно в городской среде.
Большая толока — возможность изменить привычки
В рамках кампании этого года Laundromat призывает смотреть на чистоту шире — не только как на уборку окружающей среды в течение одного дня, но как на долгосрочное изменение привычек. Чистые улицы и парки важны, но не менее важна чистота в наших домах и в вещах, которыми мы пользуемся ежедневно.
Компания подчеркивает, что особенно после зимнего сезона стоит уделить внимание текстильным изделиям, которые накопили пыль, аллергены и загрязнения. Их регулярная стирка не только улучшает качество жизни, но и помогает создать более здоровую среду.
В последние годы сеть самообслуживаемых прачечных Laundromat в Латвии стремительно развивается, постепенно расширяя свое присутствие в Риге и других крупных городах. В настоящее время у компании уже есть несколько действующих локаций, и в ближайшее время планируется открыть новые, чтобы сделать услугу доступной для более широкого круга жителей. Цель — укрепить культуру самообслуживаемой стирки в Латвии, одновременно предлагая альтернативу как домашней стирке, так и более дорогим химчисткам.