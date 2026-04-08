Домашний яблочный пирог, который не требует ни сложного теста, ни редких продуктов
Не всегда для вкусной домашней выпечки нужны сложные рецепты, много времени и длинный список продуктов. Один из самых удобных вариантов — яблочный пирог на кефире: готовится быстро, получается мягким и ароматным, а продукты для него обычно и так есть дома. Это именно тот рецепт, который легко выручает, когда хочется чего-то простого, теплого и по-настоящему домашнего.
Что понадобится:
- 2 яйца
- 180 г сахара
- 250 мл кефира
- 100 мл растительного масла
- 250–270 г муки
- 1 ч. л. соды или 2 ч. л. разрыхлителя
- 2–3 яблока
- щепотка соли
- корица — по желанию
Как готовить
Сначала яйца нужно взбить с сахаром и щепоткой соли. До плотной пены доводить не обязательно — достаточно, чтобы масса стала более однородной и светлой. Затем добавить кефир и растительное масло, снова перемешать.
После этого в смесь постепенно всыпают муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густоватым, но не слишком плотным — примерно как на густые оладьи. Если оно вышло слишком жидким, можно добавить еще немного муки, но важно не переборщить, иначе пирог получится тяжелым.
Яблоки очищают по желанию — можно и не чистить, если кожура тонкая. Затем режут небольшими кусочками или тонкими дольками. Часть яблок можно сразу вмешать в тесто, а часть оставить для верха. Если нравится более «осенний» вкус, яблоки стоит слегка посыпать корицей.
Форму для выпечки смазывают маслом или застилают пергаментом. Тесто переливают в форму, сверху распределяют оставшиеся яблоки. Выпекают пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–45 минут. Точное время зависит от духовки и формы, поэтому ближе к концу лучше проверить готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.
После выпечки пирогу желательно дать немного остыть, чтобы он лучше держал форму при нарезке. Сверху можно слегка посыпать сахарной пудрой, но и без нее все будет хорошо.