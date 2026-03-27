"Останешься без головы": родители признаются, как поступали с обидчиками своих детей, когда ничего другое не помогло
В социальной сети Threads разгорелась дискуссия. Речь идет о том, насколько этично взрослому самому разбираться с агрессивными детьми, которые причинили вред их детям. Конечно, в таких случаях единственный и законный путь — обращаться за помощью к руководству учреждения и в полицию. Но многие признают, что часто это не помогает…
«Написал бы ты заявление в Государственную полицию о том, что твоего ребенка ударил хулиган (я это видел), если эта ситуация длится уже долго (не только с моим ребенком), но школьный психолог уже разговаривал и руководство школы тоже было вовлечено? Дает ли это хоть что-то? Хулигану 9–10 лет, моему — 8. И он еще сказал мне: “Это не твое дело!” Мне? Неужели это не мое дело, если он ударил моего ребенка?»
Удивительно большое количество участников обсуждения признали, что сами сталкивались с похожими проблемами. Часть родителей раскрывает, что такие ситуации им приходилось решать довольно агрессивно своими силами, потому что иначе защитить своих детей было невозможно.
«Много лет назад я была в похожей ситуации. Ученик третьего класса терроризировал моего первоклассника до такого уровня, что говорил — если мама за ним приедет, то он убьет маму. Ребенок в истерике звонил, чтобы я не приезжала за ним. Школа не справлялась.
Однажды я затащила этого мелкого за свитер в гардероб между проходами и пригрозила разбить ему лицо, если он хотя бы поздоровается с моим ребенком. Все закончилось. Не горжусь, не хотела так поступать, но чувствовала себя бессильной».
«Я тоже однажды поступила похоже, когда увидела, как два довольно крупных мальчишки — лет 11–12 — обижают мою дочь и сына. Тогда им было 7 и 5 лет. Бросали шишками и камнями, смеясь, что маленькие ничего не смогут сделать. Я пошла как танк, схватила обоих за воротники и сказала, что сейчас кину в них камнями так, что мало не покажется. Это было лет 15 назад. Да, не горжусь, но в тот момент казалось, что я запущу этих мелких на Луну».
«Бывало и у меня. Я была зла, потому что отец мальчишки только хихикал, когда я сказала, что его сын бьет девочек. Схватила его за руку, грубо пригрозила — и мою дочь больше не трогали. Даже воспитательница мне спасибо сказала».
«В наше время, к сожалению, родителей тоже часто нет смысла вовлекать. У нас на детской площадке была ситуация — мальчик (8–9 лет) бросал песок моему ребенку (2–3 года) в лицо. Я пригрозила найти его маму, так как город маленький, но он только рассмеялся. Тогда я сказала — еще один раз, и я наступлю на него, чтобы он не мог пошевелиться, и засыплю песок ему в глаза. После этого на площадке стало спокойно».
«Похожая ситуация — моего ребенка не оставляли в покое, пока он не начал плакать из-за того, что его называли глупым. Тогда мне надоело. Я нашла возможность поговорить с обидчиком и сказала: “Я не глупая, я сумасшедшая! И в следующий раз я оторву тебе уши!” На этом шестимесячная драма закончилась».
«Бывают случаи, когда черта можно изгнать только чертом! Поддерживаю такие действия на 100%. Раньше таких агрессоров няни мокрым кухонным полотенцем быстро перевоспитывали, сейчас три учреждения со своим жалостливым бормотанием не могут поставить их на место».
«Я так поступила в детском саду. Хулиган из группы (около 7 лет) подошел к младшей девочке и ударил ее кулаком в живот. Воспитательницы ничего не могли сделать, родители игнорировали проблему. Я схватила его за воротник и сказала: “Еще раз увижу, что ты поднимаешь руку на кого-то — останешься без головы”. Испугался и успокоился. Другие не должны страдать только потому, что у кого-то плохие родители».
Портал mammamuntetiem.lv напоминает, что единственное разумное и законное решение в таких ситуациях — обращаться за помощью в правоохранительные органы или другие ответственные учреждения, а не пытаться решать конфликты с помощью угроз или физической силы.