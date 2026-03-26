В Латвии назвали частые весенние ошибки водителей, после которых приходится обращаться за возмещением

Весной существенно меняются также условия видимости, солнце становится ярче и чаще попадает в поле зрения водителя. В свою очередь мокрое дорожное покрытие и грязное лобовое стекло могут усилить отражение света, затрудняя видимость. Поэтому важно регулярно чистить стекла как снаружи, так и изнутри, а также проверять состояние стеклоочистителей. Рекомендуется также пользоваться солнцезащитными очками, которые помогут уменьшить блики, особенно в дальних поездках. Это особенно важно в длительных поездках, когда усталость может повлиять на скорость реакции.