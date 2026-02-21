Сочные куриные тефтели в томатном соусе: простой рецепт + гарнир из булгура
Этот набор хорош тем, что собирается без сложных техник: тефтели получаются сочными даже из куриной грудки, томатный соус — насыщенным без лишнего сахара, булгур — рассыпчатым, а огуречный салат дает свежесть и баланс.
Для куриных тефтелей
- Куриный фарш — 500 г
- Лук — 1 небольшой (или 1/2 крупного)
- Чеснок — 1–2 зубчика (по желанию)
- Яйцо — 1 шт. (можно без него, если фарш плотный)
- Панировочные сухари — 2–3 ст. л. (или манка 1,5–2 ст. л.)
- Молоко/вода — 2–3 ст. л. (для сочности)
- Соль — 1 ч. л. без горки (ориентируйтесь на вкус)
- Черный перец — по вкусу
- Паприка — 1 ч. л. (по желанию)
- Укроп/петрушка — 1–2 ст. л. рубленой зелени (по желанию)
- Масло для жарки — 1–2 ст. л.
Для томатного соуса
- Томатная пассата или протертые томаты — 350–400 мл
- (или 2–3 ст. л. томатной пасты + 250 мл воды)
- Лук — 1/2 шт.
- Морковь — 1 небольшая (опционально, дает мягкую сладость)
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Сахар — 1/2 ч. л. (опционально, если томаты кислые)
- Соль — по вкусу
- Итальянские травы/орегано — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Вода — 100–150 мл (по необходимости для консистенции)
- Сливки 10–20% — 2–3 ст. л. (по желанию, для «мягкого» соуса)
Для булгура
- Булгур — 180–200 г
- Вода — 360–400 мл
- Соль — 1/2 ч. л.
- Масло сливочное или оливковое — 1 ст. л.
Для салата из огурца
- Огурцы — 2–3 шт.
- Укроп — небольшой пучок
- Соль — по вкусу
- Заправка на выбор:
- сметана/йогурт 2–3 ст. л. + чеснок + лимон
- оливковое масло 1 ст. л. + лимонный сок 1 ст. л.
- рисовый/яблочный уксус 1–2 ч. л. + масло + щепотка сахара
Как готовить: пошагово
Булгур
Промойте булгур 1 раз (не до прозрачной воды, просто быстро). В кастрюле доведите воду до кипения, посолите. Всыпьте булгур, перемешайте, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой. Варите 10–12 минут (или по упаковке), выключите огонь. Оставьте под крышкой еще 5 минут, затем разрыхлите вилкой и добавьте масло.
Пропорция: булгур : вода = 1 : 2.
Фарш и тефтели
Лук натрите на мелкой терке или очень мелко нарежьте (так тефтели будут нежнее). Смешайте фарш, лук, яйцо (по желанию), сухари/манку, 2–3 ст. л. воды/молока, соль, перец, паприку, зелень. Перемешивайте 1–2 минуты, чтобы масса стала более «собранной». Смоченными руками сформируйте тефтели размером с грецкий орех.
Лайфхак для сочности: если фарш совсем постный, добавьте 1 ст. л. сметаны/йогурта или 1 ст. л. оливкового масла прямо в фарш.
Быстрая обжарка
Разогрейте сковороду, добавьте 1–2 ст. л. масла. Обжарьте тефтели на среднем огне 2–3 минуты со всех сторон до легкой корочки. Переложите на тарелку.
Если хотите диетичнее — пропускайте обжарку и сразу тушите в соусе, просто время приготовления увеличится на 5–7 минут.
Томатный соус и тушение
В той же сковороде (если есть поджаристые следы — это плюс) обжарьте 1/2 лука 2 минуты. Добавьте натертую морковь (если используете) и готовьте еще 2–3 минуты. Влейте пассату/томаты, добавьте травы, лавровый лист, соль, при необходимости 100–150 мл воды. Доведите до легкого кипения. Верните тефтели в соус, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 12–15 минут. Если тефтели без обжарки — 18–20 минут. Попробуйте соус: при кислоте добавьте 1/2 ч. л. сахара. По желанию в конце влейте 2–3 ст. л. сливок, прогрейте 1 минуту и выключите.
Как понять, что готово: тефтели упругие, без розового сока внутри, соус стал чуть гуще.
Салат из огурца за 2 минуты
Огурцы нарежьте кружочками или полукружьями, посолите. Добавьте укроп. Заправьте выбранным вариантом и перемешайте.
Подача
На тарелку — булгур, сверху тефтели с щедрой ложкой томатного соуса, рядом огуречный салат. Если есть — посыпьте зеленью или добавьте немного лимонной цедры в салат для свежести.