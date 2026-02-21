Сочные куриные тефтели в томатном соусе: простой рецепт + гарнир из булгура

В той же сковороде (если есть поджаристые следы — это плюс) обжарьте 1/2 лука 2 минуты. Добавьте натертую морковь (если используете) и готовьте еще 2–3 минуты. Влейте пассату/томаты, добавьте травы, лавровый лист, соль, при необходимости 100–150 мл воды. Доведите до легкого кипения. Верните тефтели в соус, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 12–15 минут. Если тефтели без обжарки — 18–20 минут. Попробуйте соус: при кислоте добавьте 1/2 ч. л. сахара. По желанию в конце влейте 2–3 ст. л. сливок, прогрейте 1 минуту и выключите.