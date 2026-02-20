Больше, чем напиток: почему турецкий чай стал национальным культом и в чем его скрытая сила?

Классический турецкий чай — это черный чай (Camellia sinensis), то есть тот же тип чая, что и обычный черный в Европе, но часто с более крепкой экстракцией (дольше настаивают, делают концентрат). От этого напрямую зависят и вкус, и содержание кофеина, и выраженность танинов (они дают терпкость).