Одна привычка в уборке может стоить вам 10-30% тепла зимой: что забывают делать дома

В отопительный сезон, когда радиатор нагревается, он создает поток теплого воздуха — конвекцию. Теплый воздух поднимается вверх, подхватывая пылинки, которые затем снова оседают на ближайших поверхностях, в том числе на самом радиаторе. Кроме того, из-за нагрева металла и движения воздуха может возникать статическое электричество — оно работает как дополнительный «магнит» для мелкой грязи и шерсти домашних животных. Даже летом при проветривании через окна в помещение попадают пыль и пыльца, которые тоже оседают на радиаторах. Со временем, если радиаторы не чистить, эти процессы формируют плотный слой пыли.