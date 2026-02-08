Картофельное пюре, которое всегда получается: проверенные лайфхаки

Одна из самых частых ошибок — солить пюре в конце. Картофель нужно солить в воде с самого начала варки. Пока он варится, соль проникает внутрь, и вкус становится объемным, а не поверхностным. Если солить уже готовое пюре, оно почти всегда будет «плоским». Вода должна быть хорошо соленой — примерно как для пасты.