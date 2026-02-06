Салат с лососем и авокадо, который можно собрать за 15 минут
фото: Shutterstock
Салат с лососем и авокадо, который можно собрать за 15 минут

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Этот салат выручает, когда хочется легкой еды без долгой готовки, но чтобы было и вкусно, и сытно. Лосось дает насыщенность, авокадо — мягкость и текстуру, огурец — свежесть и хруст, а лимонная заправка собирает все вкусы в одно аккуратное, понятное блюдо.

Что нужно (на 2 порции)

  • лосось слабосоленый или копченый — 150–200 г
  • авокадо — 1 шт.
  • огурец — 1 крупный
  • листья салата (романо/айсберг/микс) — 1 большая горсть
  • красный лук — 1/4 шт. (по желанию)
  • лимон — 1/2 шт.
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • соль, свежемолотый перец — по вкусу
  • кунжут/тыквенные семечки — 1–2 ч. л. (по желанию)

Заправка

В маленькой миске смешайте:

  • оливковое масло 2 ст. л.
  • сок лимона 1–2 ст. л.
  • щепотку соли и перца

Если любите более мягкий вкус — добавьте 1 ч. л. меда или 1 ч. л. дижонской горчицы (одно из двух).

Как приготовить

Подготовьте основу. Листья салата промойте, обсушите и порвите руками (так вкуснее, чем резать).

Нарежьте овощи. Огурец — полукружьями или крупными кубиками. Красный лук — тонкими полукольцами (если используете).

Авокадо — в конце. Разрежьте, удалите косточку, нарежьте кубиками и сразу сбрызните лимоном, чтобы не темнел.

Добавьте лосось. Нарежьте полосками или кусочками и аккуратно вмешайте в салат.

Заправьте и подайте. Полейте заправкой, перемешайте буквально 2–3 движениями. Сверху — кунжут или семечки.

