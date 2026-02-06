Полезные советы
Сегодня 17:22
Салат с лососем и авокадо, который можно собрать за 15 минут
Этот салат выручает, когда хочется легкой еды без долгой готовки, но чтобы было и вкусно, и сытно. Лосось дает насыщенность, авокадо — мягкость и текстуру, огурец — свежесть и хруст, а лимонная заправка собирает все вкусы в одно аккуратное, понятное блюдо.
Что нужно (на 2 порции)
- лосось слабосоленый или копченый — 150–200 г
- авокадо — 1 шт.
- огурец — 1 крупный
- листья салата (романо/айсберг/микс) — 1 большая горсть
- красный лук — 1/4 шт. (по желанию)
- лимон — 1/2 шт.
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соль, свежемолотый перец — по вкусу
- кунжут/тыквенные семечки — 1–2 ч. л. (по желанию)
Заправка
В маленькой миске смешайте:
- оливковое масло 2 ст. л.
- сок лимона 1–2 ст. л.
- щепотку соли и перца
Если любите более мягкий вкус — добавьте 1 ч. л. меда или 1 ч. л. дижонской горчицы (одно из двух).
Как приготовить
Подготовьте основу. Листья салата промойте, обсушите и порвите руками (так вкуснее, чем резать).
Нарежьте овощи. Огурец — полукружьями или крупными кубиками. Красный лук — тонкими полукольцами (если используете).
Авокадо — в конце. Разрежьте, удалите косточку, нарежьте кубиками и сразу сбрызните лимоном, чтобы не темнел.
Добавьте лосось. Нарежьте полосками или кусочками и аккуратно вмешайте в салат.
Заправьте и подайте. Полейте заправкой, перемешайте буквально 2–3 движениями. Сверху — кунжут или семечки.