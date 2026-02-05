Как дома сделать нигири, чтобы рис не распадался и рыба лежала идеально
Нигири - один из самых простых и «чистых» видов суши: небольшой брусок риса и ломтик рыбы или морепродукта сверху. Без сложных техник, без ковриков и роллов - только качественные ингредиенты и аккуратная сборка. Поэтому именно нигири легче всего освоить дома. Ниже - понятная инструкция, как сделать аккуратные и вкусные нигири на собственной кухне.
Что понадобится
Ингредиенты (на 20–25 штук):
- 2 стакана круглозерного риса для суши
- 2,5 стакана воды
- 3 ст. л. рисового уксуса
- 1–1,5 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 200–300 г свежей рыбы или морепродуктов (лосось, тунец, креветки, угорь, омлет тамаго)
- васаби, маринованный имбирь, соевый соус
Инвентарь:
- кастрюля или рисоварка
- острая длинная нож
- миска с водой + немного уксуса (для рук)
Шаг 1. Правильно приготовить рис
Промойте рис 5–6 раз, пока вода не станет почти прозрачной. Залейте водой и дайте постоять 20–30 минут. Варите под крышкой 12–15 минут на слабом огне. После варки дайте «дойти» еще 10 минут, не открывая крышку.
Смешайте уксус, сахар и соль, слегка подогрейте до растворения и аккуратно вмешайте в горячий рис. Остудите до теплого состояния. Рис должен быть липким, но не кашей.
Шаг 2. Подготовьте рыбу
Нарезайте поперек волокон. Толщина — 3–5 мм. Ломтики примерно 5–6 см длиной.
Важно: используйте только рыбу sushi/sashimi grade или максимально свежую от проверенного продавца. Если сомневаетесь — выбирайте креветки или копченого лосося.
Шаг 3. Формирование нигири
Смочите руки уксусной водой. Возьмите ~20 г риса (размер грецкого ореха). Сформируйте аккуратный продолговатый «брусок» без сильного сжатия. На ломтик рыбы при желании нанесите крошечную точку васаби. Положите рис сверху и слегка прижмите. Переверните и придайте форму 2–3 легкими движениями пальцев.
Главное — не «лепить», а именно слегка формовать. Нигири должны быть воздушными.
Популярные варианты начинок
- лосось
- тунец
- креветка
- угорь
- омлет тамаго
- авокадо (вегетарианский вариант)
Подача
Подавайте сразу после приготовления. На тарелку добавьте: соевый соус, немного васаби, маринованный имбирь. Едят нигири руками или палочками, обмакивая рыбой вниз, чтобы рис не распался.