Как дома сделать нигири, чтобы рис не распадался и рыба лежала идеально
фото: Shutterstock
Полезные советы

Как дома сделать нигири, чтобы рис не распадался и рыба лежала идеально

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Нигири - один из самых простых и «чистых» видов суши: небольшой брусок риса и ломтик рыбы или морепродукта сверху. Без сложных техник, без ковриков и роллов - только качественные ингредиенты и аккуратная сборка. Поэтому именно нигири легче всего освоить дома. Ниже - понятная инструкция, как сделать аккуратные и вкусные нигири на собственной кухне.

Что понадобится

Ингредиенты (на 20–25 штук):

  • 2 стакана круглозерного риса для суши
  • 2,5 стакана воды
  • 3 ст. л. рисового уксуса
  • 1–1,5 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 200–300 г свежей рыбы или морепродуктов (лосось, тунец, креветки, угорь, омлет тамаго)
  • васаби, маринованный имбирь, соевый соус

Инвентарь:

  • кастрюля или рисоварка
  • острая длинная нож
  • миска с водой + немного уксуса (для рук)

Шаг 1. Правильно приготовить рис

Промойте рис 5–6 раз, пока вода не станет почти прозрачной. Залейте водой и дайте постоять 20–30 минут. Варите под крышкой 12–15 минут на слабом огне. После варки дайте «дойти» еще 10 минут, не открывая крышку.

Смешайте уксус, сахар и соль, слегка подогрейте до растворения и аккуратно вмешайте в горячий рис. Остудите до теплого состояния. Рис должен быть липким, но не кашей.

Шаг 2. Подготовьте рыбу

Нарезайте поперек волокон. Толщина — 3–5 мм. Ломтики примерно 5–6 см длиной.

Важно: используйте только рыбу sushi/sashimi grade или максимально свежую от проверенного продавца. Если сомневаетесь — выбирайте креветки или копченого лосося.

Шаг 3. Формирование нигири

Смочите руки уксусной водой. Возьмите ~20 г риса (размер грецкого ореха). Сформируйте аккуратный продолговатый «брусок» без сильного сжатия. На ломтик рыбы при желании нанесите крошечную точку васаби. Положите рис сверху и слегка прижмите. Переверните и придайте форму 2–3 легкими движениями пальцев.

Главное — не «лепить», а именно слегка формовать. Нигири должны быть воздушными.

Популярные варианты начинок

  • лосось
  • тунец
  • креветка
  • угорь
  • омлет тамаго
  • авокадо (вегетарианский вариант)

Подача

Подавайте сразу после приготовления. На тарелку добавьте: соевый соус, немного васаби, маринованный имбирь. Едят нигири руками или палочками, обмакивая рыбой вниз, чтобы рис не распался.

Темы

Кулинарные рецептыСахара

Другие сейчас читают