Как работать без выгорания: 6 простых правил продуктивности без насилия над собой

Самая токсичная идея — «каждый день на 100%». Так не бывает. Будут дни медленные, сонные, рассеянные. Это нормально. Мы живые люди, а не станки. Секрет в том, чтобы не требовать героизма ежедневно, а держать умеренный темп на длинной дистанции. Лучше спокойно работать на 70% месяцами, чем выдать 120% три дня и потом лежать без сил.