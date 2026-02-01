Шакшука с нутом: королевский завтрак на одной сковороде
Если утро начинается не с кофе, а с аромата томлёных томатов, специй и чеснока, значит, день пройдёт идеально. Шакшука — это традиционное блюдо ближневосточной кухни, которое давно покорило сердца (и желудки) по всему миру. Но сегодня мы добавим в классику «секретный ингредиент» — нут.
Вам понадобится (на 2 порции):
- Яйца: 3–4 шт.
- Нут: 1 банка (консервированный) или 200 г отварного.
- Томаты в собственном соку (резаные): 400 г (или 3–4 крупных спелых помидора).
- Болгарский перец: 1 шт. (лучше красный).
- Лук: 1 небольшая луковица.
- Чеснок: 2 зубчика.
- Специи: зира (кумин) — 0,5 ч. л., копченая паприка — 1 ч. л., соль и хлопья чили по вкусу.
- Оливковое масло: для жарки.
- Зелень: кинза или петрушка для подачи.
Пошаговое приготовление
Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде. Мелко нарежьте лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте нарезанный кубиками болгарский перец. Обжаривайте 5–7 минут, пока перец не станет мягким и слегка золотистым.
Добавьте пропущенный через пресс чеснок, зиру, паприку и чили. Обжаривайте специи вместе с овощами буквально 30 секунд — так их аромат раскроется максимально ярко.
Вылейте в сковороду томаты. Если они целые — разомните их вилкой. Следом отправляйте нут (предварительно слив из банки жидкость). Посолите, поперчите и томите соус на среднем огне около 10 минут. Соус должен слегка загустеть и стать однородным.
Сделайте ложкой небольшие углубления в соусе и аккуратно вбейте в них яйца. Накройте сковороду крышкой на 3–5 минут, если любите полностью готовый белок, или оставьте открытой, чтобы внимательно следить за желтком. Идеальная шакшука — это когда белок «схватился», а желток остается жидким.
Как подавать?
Шакшука не терпит одиночества. Подавайте её прямо в сковороде — так блюдо дольше останется горячим. Щедро посыпьте свежей зеленью. Добавьте немного раскрошенного сыра фета (по желанию).
Главное правило: обязательно поджарьте пару ломтиков багета или возьмите мягкую питу. Весь смысл шакшуки в том, чтобы вымакивать пряный томатный соус хлебом.