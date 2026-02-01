Где мои ключи? Реально работающие советы, как запоминать, куда вы кладете вещи

Иногда лучше вообще не полагаться на память. Шактер советует определить «проблемные» предметы — телефон, кошелек, ключи — и создать для них четкую систему, которая со временем станет автоматической. Сам он всегда оставляет очки для чтения в одном и том же месте на кухне. А когда идет играть в гольф, его телефон всегда лежит в одном и том же кармане гольф-сумки.