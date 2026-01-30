Тефтельки с рисом: проверенный рецепт и важные хитрости
Если хочется, чтобы дома пахло «нормальной едой», а ужин получился сытным и понятным — тефтели в томатно-сметанном соусе почти всегда попадают в цель. Они готовятся без сложных шагов, соус оставлят блюдо сочным даже на второй день, а гарнир подходит любой — от пюре до гречки.
Что понадобится (на 4 порции)
Для тефтелей
- Фарш (свинина+говядина или индейка/курица) — 500 г
- Рис — 70–80 г
- Лук — 1 средняя штука
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 1 ч. л. без горки
- Черный перец — по вкусу
- Паприка (по желанию) — 1 ч. л.
- Вода/молоко — 2–3 ст. л. (для сочности)
Для соуса
- Томатная паста — 1,5–2 ст. л.
- Сметана — 200 г (15–20%)
- Мука — 1 ст. л. (для загущения)
- Вода или бульон — 400–500 мл
- Соль — по вкусу
- Сахар — 0,5 ч. л. (сбалансировать кислоту)
- Лавровый лист — 1–2 шт.
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Масло для жарки — 1–2 ст. л.
Как приготовить
Рис промойте и отварите до полуготовности: 7–8 минут после закипания. Слейте воду, остудите. Почему так: полностью готовый рис «вытянет» влагу и тефтели будут плотнее, а полуготовый — станет идеальным внутри.
Лук натрите на мелкой терке или измельчите очень мелко (так тефтели будут нежнее). Смешайте фарш, рис, лук, яйцо, соль, перец и 2–3 ст. л. воды/молока. Вымешайте 2–3 минуты, чтобы масса стала однородной. Сформируйте тефтели влажными руками (размер — как грецкий орех).
На сковороде разогрейте масло и обжарьте тефтели по 1–2 минуты с каждой стороны, до легкой корочки. Можно пропустить и тушить сразу.
В миске смешайте сметану и муку до гладкости (без комков). Отдельно разведите томатную пасту в теплой воде/бульоне, добавьте сахар, соль.
Соедините с сметанной смесью, перемешайте.
Выложите тефтели в сковороду/кастрюлю, залейте соусом так, чтобы он почти покрывал их. Добавьте лавровый лист (и чеснок, если хотите). Доведите до легкого кипения, уменьшите огонь до минимума и тушите под крышкой:
- 20–25 минут для свинина/говядина
- 15–20 минут для курицы/индейки
В конце попробуйте соус: при необходимости добавьте соли или пару ложек воды, если густовато.
5 коротких хитростей, чтобы тефтели были мягкими
- Не делайте их слишком маленькими — пересыхают быстрее.
- Лук лучше тереть, а не резать кубиком.
- Рис — только до полуготовности.
- Не кипятите соус сильно: сметана может свернуться, а тефтели станут жестче.
- В фарш добавляйте пару ложек воды — это реально дает сочность.