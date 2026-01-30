Тефтельки с рисом: проверенный рецепт и важные хитрости
Если хочется, чтобы дома пахло «нормальной едой», а ужин получился сытным и понятным — тефтели в томатно-сметанном соусе почти всегда попадают в цель. Они готовятся без сложных шагов, соус оставлят блюдо сочным даже на второй день, а гарнир подходит любой — от пюре до гречки.

Что понадобится (на 4 порции)

Для тефтелей

  • Фарш (свинина+говядина или индейка/курица) — 500 г
  • Рис — 70–80 г 
  • Лук — 1 средняя штука
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 1 ч. л. без горки
  • Черный перец — по вкусу
  • Паприка (по желанию) — 1 ч. л.
  • Вода/молоко — 2–3 ст. л. (для сочности)

Для соуса

  • Томатная паста — 1,5–2 ст. л.
  • Сметана — 200 г (15–20%)
  • Мука — 1 ст. л. (для загущения)
  • Вода или бульон — 400–500 мл
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — 0,5 ч. л. (сбалансировать кислоту)
  • Лавровый лист — 1–2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Масло для жарки — 1–2 ст. л.

Как приготовить

Рис промойте и отварите до полуготовности: 7–8 минут после закипания. Слейте воду, остудите. Почему так: полностью готовый рис «вытянет» влагу и тефтели будут плотнее, а полуготовый — станет идеальным внутри.

Лук натрите на мелкой терке или измельчите очень мелко (так тефтели будут нежнее). Смешайте фарш, рис, лук, яйцо, соль, перец и 2–3 ст. л. воды/молока. Вымешайте 2–3 минуты, чтобы масса стала однородной. Сформируйте тефтели влажными руками (размер — как грецкий орех).

На сковороде разогрейте масло и обжарьте тефтели по 1–2 минуты с каждой стороны, до легкой корочки. Можно пропустить и тушить сразу.

В миске смешайте сметану и муку до гладкости (без комков). Отдельно разведите томатную пасту в теплой воде/бульоне, добавьте сахар, соль.
Соедините с сметанной смесью, перемешайте.

Выложите тефтели в сковороду/кастрюлю, залейте соусом так, чтобы он почти покрывал их. Добавьте лавровый лист (и чеснок, если хотите). Доведите до легкого кипения, уменьшите огонь до минимума и тушите под крышкой:

  • 20–25 минут для свинина/говядина
  • 15–20 минут для курицы/индейки

В конце попробуйте соус: при необходимости добавьте соли или пару ложек воды, если густовато.

5 коротких хитростей, чтобы тефтели были мягкими

  1. Не делайте их слишком маленькими — пересыхают быстрее.
  2. Лук лучше тереть, а не резать кубиком.
  3. Рис — только до полуготовности.
  4. Не кипятите соус сильно: сметана может свернуться, а тефтели станут жестче.
  5. В фарш добавляйте пару ложек воды — это реально дает сочность.

